Количество доменов на кириллице превысило 750 тысяч

В 2020 году число кириллических доменных имен превысило 750 тысяч. Основной тренд - рост востребованности домена ".РФ". Об этом сообщил директор координационного центра доменов ".Ru" и ".РФ" Андрей Воробьев на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию домена ".РФ".

Изначально домен задумывался как символ значимости кириллического алфавита в мире и русского языка в частности. Он был создан 12 мая 2010 года, но открытие регистрации состоялось только в ноябре того же года. Первыми доменными именами тогда стали "президент.рф" и "правительство.рф". За 160 часов с открытия регистрации было создано более 500 тысяч адресов. Этот рекорд не смог побить ни один "не латинский" домен.

Традиционно итоги работы домена ".РФ" подводятся 11 декабря, рассказал Воробьев. К этой дате становится известно, сколько "имен" освободилось. "Раньше можно было услышать, что наша доменная зона просела - кто-то отказывался от доменного имени, так как зарегистрировался на волне ажиотажа, но так и не понял, как его использовать. В этом году мы оттока не наблюдаем. Количество до-менных имен даже немного приросло", - констатировал он.

Сегодня в домене ".РФ" зарегистрировано более 750 тысяч доменных имен. Если при запуске проекта многие адреса регистрировались "про запас", теперь все чаще его используют для новых идей и реализации новых проектов.

При этом по-прежнему остается немало программного обеспечения, которое не полностью поддерживает "не латинские" домены, поделился Воробьев. Почти весь юбилейный год координационный центр посвятил проекту "Поддерживаю.РФ", цель которого - создать экосистему поддержки доменных имен и почтовых адресов на национальных языках, в первую очередь домена ".РФ". В том числе в рамках премии Рунета центр учредил специальную номинацию для компаний, активно использующих кириллический домен. Пять статуэток для номинантов были выполнены в виде букв ".РФ", а не привычных для премии латинских букв ".RU".

Домены ".РФ" все чаще регистрируются не "про запас", а для реализации новых проектов и идей

Опрошенные "Российской газетой" разработчики сайтов полагают, что технически кириллический домен не несет особых возможностей, поэтому многие компании предпочитают по-прежнему создавать сайты в латинских доменах ".Ru" и ".Com".