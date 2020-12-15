Коллеги и друзья проводили в последний путь Валентина Гафта

Гражданская панихида по народному артисту РФСФС Валентину Гафту, который скончался 12 декабря, прошла во вторник в столичном театре "Современник". Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, проститься с артистом смогли только друзья, коллеги.

"Я думаю, все те, кто пришел сегодня сюда и кто отдает дань памяти Валентину Иосифовичу по всей стране, конечно, прощаются с большим мастером. Он прошел очень интересный, насыщенный творческий путь. Потребовалось большое усилие для того, чтобы, будучи на старте очень красивым, сильным человеком, которому, казалось, сама внешность, данные определяют совершенно четкое амплуа, суметь выйти из него, и стать не только универсальным артистом, но артистом, для которого амплуа стала сама его личность", - сказал журналистам глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Народный артист РФ Сергей Гармаш вспомнил, как после окончания школы-студии МХАТ пришел в "Современник" и познакомился с Гафтом. "Мне посчастливилось очень долгое время находиться с ним в одной гримерной. Для огромного количества любящих зрителей, почитателей этого великого артиста все-таки какая-то его часть была всегда скрыта, и узнать ее можно было только при близком общении", - сказал он.

По словам Гармаша, Гафт был невероятно парадоксальным человеком. Например, он мог начать обсуждение какой-то пьесы с похвалы, а закончить строгим вердиктом - брать ее ни в коем случае нельзя.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий назвал Валентина Гафта невероятной планетой. "Они были однокурсниками с Олегом Павловичем Табаковым, им было разрешено и предписано говорить такое, что наше поколение не может, мы мельче. Мы прощаемся с Валентином Иосифовичем, и это обедняет нашу интонацию - и актерскую, и человеческую. Он имел право на правду, он ее всегда говорил", - сказал он.

Вдова Валентина Гафта, народная артистка РФ Ольга Остроумова была на сцене рядом с гробом мужа, окруженного цветами и венками, все два с половиной часа, что продолжалась гражданская панихида.

"Мне выпала большая честь и большое счастье прожить жизнь с этим человеком. Он всегда был настоящим товарищем, учителем, другом", - сказала она и предостерегла от спекуляций на его имени и поиска дешевых сенсаций: "От любви до ненависти, как говорят, всего один шаг. И я желаю, чтобы никакое дурное слово не привело вас, его зрителей, учеников, к ненависти к Вале".

Проститься с Валентином Гафтом пришли артисты Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Елена Яковлева, Александр Розенбаум, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и многие другие.

В последний путь любимого и по-настоящему Народного артиста проводили громкими аплодисментами и криками "Браво!".

Похоронят Валентина Гафта на Троекуровском кладбище.

Видео: RT