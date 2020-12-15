Комиссия РФС не нашла ошибок судей в матче "Сочи" - "Спартак"

Во вторник состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов "Ростов", "Спартак", ЦСКА, "Урал" и "Уфа" на качество судейства в матчах 18-го тура РПЛ.

В матче "Сочи" - "Спартак" гости выразили недовольство двумя эпизодами, в которых, по их мнению, а также высказываниям ряда бывших судей, должны были назначить пенальти. Но ЭСК в очередной раз встала на сторону арбитров.

В эпизоде в конце первого тайма не усмотрели игры рукой.

"Мяч попадает в тело футболиста "Сочи" N15 Ибрагима Цаллагова, правая рука которого находится в естественном положении и не делает тело неестественно больше. Неакцентированный возможный контакт руки и мяча в продолжении эпизода не является основанием для назначения 11-метрового удара", - говорится в сообщении на сайте РФС.

Во втором моменте, когда был контакт Самюэля Жиго и Цаллагова, специалисты также нарушения за заметили. Эксперты признали, что это был нормальный игровой контакт, а спартаковец "поджал ноги и прекратил бежать в направлении мяча".

В матче ЦСКА - "Урал" Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и не назначил его, когда это было нужно. Также на 27-й минуте встречи следовало удалить игрока гостей Андрея Егорычева, а Павел Погребняк был изгнан с поля правильно.

В матче "Ротор" - "Уфа" арбитр Василий Казарцев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев.

А в матче "Ахмат - "Ростов Николай Волошин ошибочно показал желтую карточку игроку гостей Деннису Хаджикадуничу.