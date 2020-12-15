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15.12.2020 19:18
Рубрика: Экономика

Комитет по энергетике предлагает не сокращать программу поддержки ВИЭ

Текст: Сергей Тихонов
Сохранить оговоренные ранее объемы поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 год предложил первый заместитель главы Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Об этом он заявил в ходе дискуссии "Возобновляемая энергетика", организованной Innoprom Online и Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).
Фото: Макс Ветров / РИА Новости Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

"Мне кажется, что ни в коем случае нельзя снижать количественные показатели программы поддержки ВИЭ. Ранее были промежуточно согласованы 400 млрд рублей, а потом вдруг пошел разговор о 200 млрд. Но программа была рассчитана заранее, в предполагаемых ценах 2021 года. Сейчас только из-за курсовой разницы она уже изменилась в сторону сокращения на 30%", - сказал Селезнев.

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
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Правительство еще в прошлом году приняло решение продлить после 2024 года на 10 лет программу поддержки строительства генерации на основе солнца и ветра. Первоначально на 2025-2035 год обсуждалась сумма в 600 млрд рублей, но впоследствии она была снижена до 400 млрд. В октябре этого года Минэкономразвития предложило сократить ее вдвое до 200 млрд рублей.

По словам Селезнева, достичь объемов генерации на основе ВИЭ, которые планируется запустить на горизонте 2025-2035 года (7 ГВт новых мощностей - прим. "РГ"), при поддержке в 200 млрд рублей будет почти невозможно, а в пределах 400 млрд рублей сложно, но все же реально - за счет снижения капитальных и операционных затрат.

Стоит уточнить, что речь идет не о бюджетном финансировании отрасли ВИЭ, а о средствах, получаемых с оптовых покупателей энергии. "Деньги на ВИЭ идут от потребителей, это не субсидии. Текущее решение - 400 млрд до 2035 года с индексацией, но у нас есть разногласия с коллегами из Минэкономразвития по общему объему финансирования. В ближайшее время правительством будет принято итоговое решение", - сказал директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов. По его словам, определение объемов поддержки - это, с одной стороны, вопрос нагрузки на потребителей, а с другой, развития сектора ВИЭ, который, в том числе, обеспечивает заказами нашу промышленность.

Минэкономразвития предлагает оказывать поддержку производителям оборудования для ВИЭ, а не объектам генерации электроэнергии. "Это позволит повысить уровень локализации оборудования и его экспортного потенциала. Производители такого оборудования могут получить поддержку через инвестиционные программы государственных компаний, а также через понижение ставки по заемным средствам", - сказал директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Он предложил Минпромторгу разработать программу субсидирования кредитов для предприятий, производящих оборудование для ВИЭ.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Отдельно Вахруков заострил внимание на преувеличенной роли ВИЭ как способа снизить влияние углеродного сбора Европы на российский экспорт. По его мнению, даже после завершения второго этапа программы поддержки ВИЭ, доля возобновляемых источников в энергобалансе страны составит 4-4,5%, а этого слишком мало, чтобы обеспечить "зеленой" энергией наших экспортеров.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Правительство Минэкономразвития

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