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15.12.2020 20:06
Рубрика: Общество

Праздник приходит онлайн

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
На рынке event-индустрии новый тренд - компании заказывают новогодние онлайн-корпоративы. Они очень похожи на привычные мероприятия, только вместо присутствия в банкетном зале или конференц-холле организаторы управляют всеми процессами онлайн.
Корпоративный Новый год теперь принято отмечать в режиме видеосвязи. Фото: Natalia Bodrova/istock Корпоративный Новый год теперь принято отмечать в режиме видеосвязи. Фото: Natalia Bodrova/istock
Корпоративный Новый год теперь принято отмечать в режиме видеосвязи. Фото: Natalia Bodrova/istock

На Западе вокруг этого начинает выстраиваться целая индустрия, рассказывает Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании TrueConf, российского производителя ПО для проведения онлайн-мероприятий. Это не просто видеозвонки, это работа целой команды, адаптация развлекательных номеров для удаленки, постановка света, звука, другие технические решения. Все решается удаленно - кого и когда подключить, кого позвать произнести тост, когда пригласить на трибуну Деда Мороза.

Фото: iStock
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"Современные технологии видео-конференц-связи позволяют объединять множество людей независимо от расстояния между ними, - говорит Одинцов. - Во время онлайн-корпоратива участники даже могут получать подарки и мерч с фирменной атрибутикой: их организаторы отправляют по адресам участников вместо привычной офлайн-раздатки".

Чтобы к Новому году такие мероприятия стали возможны, российской event-индустрии пришлось серьезно перестроить свою работу - это коснулось как небольших компаний по организации семейных праздников, так и крупных игроков конгрессно-выставочной отрасли. Многие крупнейшие мероприятия в России были отменены и перенесены на 2021 год, а отрасль была признана государством одной из наиболее пострадавших. С другой стороны, удаленный формат мероприятий даже предоставил игрокам новые инструменты. "Мы всегда размышляли, как сделать так, чтобы об "Иннопроме" (крупнейшая промышленная выставка в России, которая ежегодно проходит в г. Екатеринбурге. - "РГ") вспоминали не раз в год, а регулярно. И пандемия подсказала нам решение - мы еженедельно стали выходить с программой "Промышленная среда", - добавляет Антон Атрашкин, первый вице-президент компании "Формика", оператора "Иннопрома". За этот год компания провела 60 сессий, собрав 320 тысяч зрителей в 47 странах.

Организаторы мероприятий уверены, что онлайн-формат останется навсегда. "Аудитория привыкла к такому формату. и будет ждать, что ей дадут выбор. Все, что будет офлайн, должно теперь быть доступно и онлайн, поэтому будущее за гибридными мероприятиями", - уверен Василий Береза, гендиректор компании Pike Media Lab, российского разработчика решений для сферы event.

За необычным названием кроется комбинация офлайн- и онлайн-форматов, когда спикеры и ведущие собираются в студии, а зрители следят за дискуссией удаленно. Такой формат позволяет "подмешивать" к общему выступлению слайды, использовать различные телевизионные приемы. "Правильно организованные гибридные ивенты оставляют даже лучшее впечатление в глазах участников, чем привычные офлайн-мероприятия. А главное, организация обходится проще и дешевле", - рассказывает Одинцов.

Такие мероприятия требуют и новых решений - одно дело собрать несколько десятков человек на совещание в Zoom или по корпоративной видео-конференц-связи, и совсем другое - распределить тысячи и даже десятки тысяч участников с разным уровнем доступа (в рамках одного форума могут быть открытые и закрытые дискуссии). Новые инструменты позволяют создать целую экосистему, в которой участники могут перемещаться между сессиями (в офлайн-формате это трудно осуществимо) и даже переключать язык перевода, в том числе и сурдоперевода. "Онлайн-формат способствует созданию безбарьерной среды, повышению инклюзивности. Это позволяет людям, которые по тем или иным причинам не могут присутствовать офлайн-мероприятии, стать полноценными его участниками", - подчеркивает Береза.

Однако дистанционные мероприятия не могут обеспечить живой нетворкинг. "Ничто не заменит полноценных встреч и обсуждения на высшем уровне, дискуссий между лидерами рынка, возможностей живого общения, нетворкинга на площадке, поэтому офлайн будет жить", - считает глава Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

Фото: Andrew Chin/Getty Images
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Впрочем, разработчики предусмотрели некоторые решения для онлайн-нетворкинга. "Система отследит, какие виртуальные комнаты в экосистеме мероприятия вас заинтересовали, и предложит вам варианты участников для нетворкинга", - делится Василий Береза.

Другой вариант - запускать в ход е общей онлайн-встречи параллельные виртуальные комнаты по тематикам. "Участники будут попадать в виртуальное фойе, а из него переходить в тематические виртуальные комнаты по своим интересам. Такой подход позволит исключить хаотичное общение и объединить людей по интересам", - рассказывает Дмитрий Одинцов.

В отрасли полагают, что после пандемии на офлайн-мероприятиях будет гораздо меньше посетителей, чем раньше, но число удаленных участников кратно возрастет. При этом возможности будут почти не ограничены, что на фоне экономии средств и времени выглядит не так уж плохо.

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