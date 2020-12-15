Контрольная работа по истории может стать допуском к ЕГЭ

- Не первый год в профессиональном сообществе обсуждается вопрос об итоговой аттестации по истории России. Историю в качестве предмета по выбору для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) выбирает примерно каждый пятый выпускник. В будущем необходимо проводить анализ результатов государственной аттестации, чтобы принимать меры по их совершенствованию, - говорится в документе. - Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно с РИО (Российское историческое общество - прим. "РГ") и Ассоциацией учителей истории и обществознания необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования. В качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к ГИА.