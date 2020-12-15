Лавров: Дейтонское соглашение не нуждается в пересмотре

В Москве не видят необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД БиГ Бисерой Туркович в Сараево.

"Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия принципиально и твердо поддерживает Дейтонское соглашение, обеспечивающее суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также гарантирует широкие конституционные полномочия двух ее энтитетов и равноправие трех государствообразующих народов.

"Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии", - приводит слова министра агентство.

Ранее в понедельник, по итогам встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Сергей Лавров заявил, что Россия также призывает всех участников соглашения к его неукоснительному соблюдению. "Давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям. Сохранение института верховного представителя вопреки договоренностям символизирует, по сути дела, внешний протекторат над независимой Боснией и Герцеговиной", - цитирует Лаврова ТАСС.