Лента Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" названа лучшим фильмом года

В Москве, в камерном формате, состоялось вручение награды "Событие года" издания "Кинорепортер". Вскоре "Кинорепортеру" исполнится десять лет, премия вручается в девятый раз, и есть, что вспомнить за это время.

Например, собравшиеся, а их было немного - в основном, сотрудники издания, лауреаты и их "группы поддержки" и представители СМИ - обсуждали в разговорах, что произошло на событиях "Кинорепортера" впервые. Скажем, впервые в качестве пары на публике появились вместе актеры Александр Петров и Стася Милославская. Милославская в 2020-м получила награду в номинации "Прорыв года", и действительно вышло несколько крупных релизов фильмов, где она сыграла главные роли. "Стрельцов", "На острие" и другие. А 24 декабря в кинотеатрах появится фильм "Огонь", где зрители также увидят актрису Милославскую. Думается, что и о премии этого года будут вспоминать в том же ключе. Например, на ней свою первую награду получил актер Антон Хабаров, который сыграл в 2020-м, например, в сериале "Казанова" Первого канала, и проект показал высокие рейтинги. Лучшей актрисой названа Виктория Исакова. В 2020-м году она радовала своими работами в таких картинах, как "Один вдох", "Надежда", "Человек из Подольска", "Эпидемия" и так далее.

Главную награду - "Лучший фильм года" - получила картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Лауреат, в отличие от остальных, не смог присутствовать на церемонии, как и его жена - актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в фильме главную роль. Но они прислали видеообращение, в котором, в частности, рассказали о том, что начали работу над следующим фильмом.

Известный композитор Алексей Рыбников на премию приехал. Однако, награду в этом году ему вручили как режиссеру. Он своим творчеством доказал, что никогда не поздно побеждать, а также начинать новое дело. Как режиссер Рыбников снял три фильма - "Потерянный", "Литургия оглашенных" и "Дух Соноры". По фильму в год - 2017-й, 2018-й, 2019-й. И у Рыбникова также большие планы. В номинации "Продюсер года" победила четверка "мушкетеров": Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Виталий Шляппо и Денис Жалинский. Фильмы "Текст" и "Холоп", "Непосредственно Каха", сериал "Содержанки" и другие проекты - их рук дело. Фильм "Последний богатырь. Корень зла", сделанный ими, выйдет уже 1 января, как подарок на Новый год.

В "группе поддержки" лауреатов, то есть среди немногочисленных гостей премии в этом году были Алексей Гуськов, Роман Курцын, Иван Добронравов, Дарья Повереннова, Варвара Шмыкова, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, Катерина Михалова, Егор Одинцов, Вячеслав Манучаров (ведущий церемонии вместе с Марией Лемешевой - главным редактором "Кинорепортера") и другие. Что приятно - у каждого из них в 2020-м, как говорится, "в кармане по проекту". И какие - "Огонь", "Чики", "Серебряные коньки", "Конференция"… все перечислять долго. Мария Лемешева подчеркнула, открывая церемонию, что награды в наше время очень важны и для создателей фильмов, и для зрителей. Так оно и есть.

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Мария Лемешева, главный редактор журнала "Кинорепортер":

- Главный итог года - переоценка ценностей в жизни и в кино. Было открыто много новых горизонтов и новых имен. Год не был пустым. Мы увидели хорошие фильмы, роли, телепроекты. И не отметить деятелей кино мы не имели права, это было бы несправедливо, иначе зачем вы все это для нас делали? Наш журнал всегда работает в связке с режиссерами, актерами, продюсерами. Мы провели церемонию премии "Событие года" не только для того, чтобы наградить достойных, но и чтобы им аплодировали вживую, а не в онлайне.