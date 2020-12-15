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15.12.2020 11:43
Рубрика: В мире

Литовцы устроили давку в магазинах перед полным локдауном

Текст: Надежда Ермолаева

Со среды в Литве на всей территории страны будет введен полный локдаун. Жесткие ограничения будут действовать до 3 января.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch/Files
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Согласно правилам, жителям республики будет запрещено покидать место жительства без веской причины, а именно - похода в магазин, поездки на работу, в больницу, на похороны. Нельзя будет выезжать из своего муниципалитета. Будут закрыты все общеобразовательные учреждения и детские сады. Не будут работать даже магазины, кроме продуктовых и аптек.

В общественном месте могут находиться "группы не больше двух человек или группы, состоящие из членов одной семьи".

Интересно, что многие торговые центры Литвы за два дня до локдауна объявили акции и скидки. Это привело к тому, что в торговые центры ринулись толпы людей. Как сообщает литовский информационный портал Delfi, положение в ТЦ напряженное - люди спешат в магазины, как это бывает обычно за два дня до Рождества. Также стало известно, что практически во всех направлениях сферы услуг (парикмахерских и салонах красоты) объявили, что будут работать до полуночи вторника, то есть до первой минуты, как вступает в силу локдаун.

В Литве за весь период пандемии подтверждено более 95 тысяч случаев заболевания коронавирусом, смертей - 825.

Между тем, катастрофическая ситуация сложилась в Игналинской больнице, откуда массово увольняются работники. В госпиталь срочно набирают волонтеров, кто уже переболел коронавирусом.

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