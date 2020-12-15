Лукашевич: Госдеп не прокомментировал нападение на российских журналистов в США

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва до сих пор не получила ответа от Государственного департамента США на отправленный еще в июле обращение о нападении на журналистов Первого канала в Портленде. Комментируя этот факт в эфире телеканала "Россия 24", Лукашевич отметил, что во всех странах-участницах ОБСЕ имеются проблемы с обеспечением безопасности представителей СМИ и свободой прессы.

"Отмечаем, что российской стороной до сих пор не получены ответы на официальные обращения в Государственный департамент по аналогичным нападениям на представителей СМИ в июле этого года", - заявил Александр Лукашевич. Он также напомнил о другом случае нападения на журналистов уже Филадельфии 28 октября.

"Мы обратили внимание на нападение на корреспондентов съемочной группы российского Первого канала в Филадельфии 28 октября. Снимая репортаж практически в самом центре города, наши журналисты оказались в окружении толпы мародеров и были вынуждены самостоятельно обороняться. Полиция в этом случае практически бездействовала", - подчеркнул постпред.

Александр Лукашевич также отметил, что в США с 1 января по 7 декабря этого года зафиксировано 960 нападений на журналистов. "Включая более 110 арестов, 301 нападение, в том числе 160 - со стороны полицейских. И это, подчеркну, только зафиксированные случаи", - отметил он.