Mail.ru Group объединила несколько сервисов в одно приложение

Mail.ru Group объединила несколько своих сервисов в суперприложение. Сейчас оно доступно в тестовом режиме. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

Теперь в одном приложении пользователям будут доступны почта, облако и голосовой помощник, а также другие онлайн-инструменты. "В течение дня мы постоянно переключаемся между сервисами - в одном общаемся, в другом ищем информацию, а в третьем записываем то, что важно не забыть. При этом наши документы, фото и письма хранятся отдельно, а когда они понадобятся, искать и переносить их приходится вручную", - сказала Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group. Для активации новых возможностей необходимо в обновленной версии приложения "Почта Mail.ru" ввести слово supemail в поисковой строке.

Российские ИТ-гиганты в 2020 году активно переходят на "суперприложения". Например, в августе этого года "Яндекс" запустил "Яндекс.Go" - и объединил в нем сервисы заказа такси, доставки грузов, доставки продуктов из магазинов, которые раньше были отдельными приложениями.