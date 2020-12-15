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15.12.2020 21:38
Рубрика: Экономика

Минцифры предлагает отсрочить требования "закона Яровой"

Текст: Ирина Алпатова

Минцифры предлагает перенести на год вступление в силу требований о ежегодном увеличении операторами на 15% емкости хранилищ трафика по "закону Яровой". Такой проект постановления правительства министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Согласно закону, с 1 октября 2018 года операторы связи обязаны хранить в течение 30 суток текстовые, голосовые, видео- и другие сообщения пользователей, а затем каждый год увеличивать объем хранения на 15%. Новый документ Минцифры предлагает приостановить это требование на один год.

Проект постановления разработан с целью поддержки отрасли связи, говорится в пояснительной записке к нему, и разработан в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики, который был утвержден правительством 23 сентября 2020 года.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры

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