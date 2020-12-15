Минприроды: До конца 2020 года в России ликвидируют еще 12 свалок

До 2024 года в России будут ликвидированы 163 несанкционированные свалки, расположенные в черте городов. В том числе 12 таких свалок уберут до конца этого года, сообщает Telegram-канал главы Минприроды Александра Козлова. Все это будет сделано благодаря федеральному проекту "Чистая страна".

"В Минприроды сегодня обсуждают ликвидацию несанкционированных свалок в городах", - написано в сообщении.

В рамках совещания, проводимого в режиме онлайн, власти всех 85 регионов России отчитываются о разработке проектно-сметной документации по обращению с отходами, заключенных контрактах на исполнение работ и о сроках их окончания.

"Губернаторы должны лично отвечать за уборку, а федеральный центр помогает с деньгами и контролирует", - подчеркивается в сообщении.