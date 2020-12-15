Минстрой предложил упростить въезд иностранным рабочим

Упростить въезд из-за границы строительным рабочим собирается Минстрой. Предложения об этом внесены ведомством в правительство.

Прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов для работы на нескольких строительных объектах, сообщает пресс-служба ведомства. Такой порядок будет действовать только для тех работодателей, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля. В частности, рабочие должны не ранее чем за три дня до приезда пройти ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об этом. Работодатель должен организовать иностранцам места постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и официально трудоустроить. Кроме того, иностранцы должны оформить патенты на осуществление трудовой деятельности в Москве.

Эти предложения уже согласованы с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.

Сейчас, отмечают в Минстрое, в строительстве наблюдается дефицит рабочей силы - требуется более 190 тысяч человек. Потребность в иностранных рабочих есть у 50 регионов России. В первую очередь, дефицит составляют иностранные специалисты из Узбекистана, Украины, Таджикистана. Причем дефицит появился не только из-за закрытия границ, но и из-за перехода иностранных рабочих с "замороженных" в период самоизоляции строек в сферу производства. Несмотря на рост безработицы и сокращения, россияне не идут на вакансии, которые ранее занимали мигранты, "поскольку зачастую предпочитают более "престижную" работу", подчеркивают в ведомстве.

Сейчас ограничение на въезд в РФ из-за пандемии не распространяется на высококвалифицированных специалистов, на тех, кто участвует в наладке и техобслуживании иностранного оборудования, на сотрудников некоторых компаний из Беларуси, а также прибывающих из Беларуси самолетами. Кроме того, нет ограничений на въезд в РФ авиатранспортом граждан Казахстана, Киргизии, Абхазии, Южной Осетии, Турции и ряда других стран дальнего зарубежья.