Минтруд определил, кого и как будет уведомлять о льготах и выплатах

В документе отмечается, что информировать граждан о полагающихся им льготах и выплатах будут три ведомства - Минтруд, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Для того чтобы получать сообщения, необходимо в разделе "Документы и данные" на вкладке "Льготы и выплаты" подтвердить согласие на их рассылку.

"Каждый, кто дал согласие, сможет получать информацию о доступных мерах поддержки. Без него уведомления приходить не будут, поскольку направляться они будут именно в личный кабинет на портале госуслуг", - пояснили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что в первую очередь оповещения начнут приходить по факту наступления жизненных событий: то есть сразу после регистрации рождения ребенка, наступления пенсионного возраста или установления инвалидности. Информирование о мерах поддержки, право на которые возникло в прошлом, станет доступным позднее, после 1 января. Также постепенно планируется расширение перечня жизненных ситуаций.