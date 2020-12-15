Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили обмен пленными

Минобороны России сообщило важную новость из Нагорного Карабаха. При участии российских миротворцев Баку и Ереван провели обмен военнопленными. Речь не о передаче с каждой стороны двух-трех человек, а об обмене значительным количеством людей. Такое событие произошло после окончания войны в Карабахе впервые. И оно бы вряд ли случилось без активных усилий наших "голубых касок".

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что командующий миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов две недели вел интенсивные переговоры с представителями Армении и Азербайджана. Военачальник настаивал, чтобы обмен пленными осуществлялся по предусмотренному совместным заявлением руководителей трех стран принципу "всех на всех". В результате генерал Мурадов лично передал представителям Баку 12 человек, а армянской стороне - 44 пленных. "Самолетом наших Воздушно-космических сил командующий российским миротворческим контингентом лично доставил их домой в Баку и Ереван", - подчеркнул Конашенков.

Напомним, что несколькими днями ранее генералу Мурадову пришлось заниматься вооруженным инцидентом в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. Там российские миротворцы зафиксировали первое после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. Реакция наших военных была своевременной и жесткой. В итоге им удалось не допустить дальнейшего обострения ситуации. И командующий доложил в Москву, что обстановка в этом районе нормализовалась.

Благодаря присутствию российских "голубых касок" она нормализуется по всему региону. Туда возвращаются беженцы, в Степанакерте заработали школы, жизнь в Карабахе постепенно входит в мирное русло. К примеру, вчера Минобороны России сообщило, что наши военные саперы разминировали уже более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов. Они нашли и обезвредили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов. Главным образом это были артиллерийские снаряды, минометные мины различных калибров, а также ручные гранаты и заряды к гранатометам.

Генерал Мурадов лично передал представителям Баку 12 человек, а армянской стороне - 44 пленных

По данным оборонного ведомства РФ, во вторник российские военные сопроводили из Еревана в Степанакерт колонну автобусов с 566 беженцами. А общее количество людей, вернувшихся в Нагорный Карабах , приближается к 40 тысячам.