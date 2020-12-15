Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты

Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат специальные соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за исполнением соглашений будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс и Росстата.

Для стабилизации цен на муку и хлеб на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн. При превышении этого объема экспортерам придется платить пошлину в 50 процентов от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну, а в пределах квоты пошлиной в размере 25 евро за тонну будет облагаться только пшеница. Мера коснется продукции вывозимой за пределы Таможенного союза и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Производителям муки правительство предоставит субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.