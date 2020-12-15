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15.12.2020 10:30
Рубрика: Власть

Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил пакет решений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщила пресс-служба правительства.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат специальные соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за исполнением соглашений будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс и Росстата.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Для стабилизации цен на муку и хлеб на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн. При превышении этого объема экспортерам придется платить пошлину в 50 процентов от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну, а в пределах квоты пошлиной в размере 25 евро за тонну будет облагаться только пшеница. Мера коснется продукции вывозимой за пределы Таможенного союза и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Производителям муки правительство предоставит субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Цены на продукты

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