Во всех без исключения регионах России началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Вакцину уже получили 28,5 тысячи человек.

Ход прививочной кампании от COVID-19 обсудили на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны, подчеркнул глава кабмина.

Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. "Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев. Производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в минздрав информацию об остатках препарата, а министерство в течение двух дней распределит его по регионам в зависимости от потребности", - сказал Мишустин.

Глава минздрава Михаил Мурашко подтвердил: вакцинация начата повсеместно. Препарат поступает в 89 организаций, откуда потом распределяется по прививочным пунктам. "Общее количество медицинских организаций, которые на сегодняшний день задействованы в проведении вакцинации и готовы к этому, - 1229", - отметил министр.

"Нами ведется регистр вакцинированных граждан. Сегодня регистр содержит уже 28 500 человек, которые получили непосредственно вакцину", - сообщил Мурашко. Важно обеспечить ритмичные поставки вакцины в регионы и оперативно распределять их, еще раз указал Михаил Мишустин. Он снова напомнил губернаторам о своем поручении обеспечить работу пунктов вакцинации во время январских праздников.

Кабмин продлил выдачу бесплатных лекарств для амбулаторных больных

Роспотребнадзор отмечает хрупкую стабилизацию эпидемиологического процесса в целом по стране и усиливает контроль за контактными гражданами. Сегодня под наблюдением остается около 777 тысяч человек. "Порядка 40 тысяч штрафов накладывается еженедельно за нарушение тех или иных санитарных требований", - рассказала глава ведомства Анна Попова.

Еще больше граждан сегодня проходят лечение от коронавируса на дому. По данным минздрава, амбулаторных пациентов около 900 тысяч человек. На их обеспечение бесплатными лекарствами от COVID-19 правительство ранее выделило более 5 миллиардов рублей.

Эта практика будет продолжена. "Дополнительно направим регионам еще почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей", - сообщил Мишустин. Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тысяч человек. "Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить", - сказал премьер.

Повышенное внимание сейчас необходимо пациентам с другими тяжелыми болезнями, особенно детям-инвалидам, считает он. Кабмин решил расширить перечень специализированных продуктов лечебного питания, в которых нуждаются дети с редкими заболеваниями. "На следующий год он дополнен 11 новыми продуктами и теперь будет включать 86 наименований", - пояснил Михаил Мишустин. Такие продукты закупаются за счет бюджетных средств, а ребенку-инвалиду выдаются бесплатно по рецепту от лечащего врача.