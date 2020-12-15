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15.12.2020 14:42

"МКБ Инвестиции" выступит брокером по приобретению акций "Детский мир"

ООО "МКБ Инвестиции" выступит брокером по приобретению акций ПАО "Детский мир" для "Галф Инвестментс Лимитед" (Gulf Investments Limited) на Московской бирже.

Книга заявок будет открыта с 15 по 24 декабря 2020 года. Подача заявок на продажу акций будет осуществляться в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки". Цена приобретения одной акции устанавливается в размере 160 рублей. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов установлена равной 0,02 (ноль целых две сотых) рублей. Для подачи оферты в книгу заявок необходимо иметь акции ПАО "Детский мир" на брокерском счете.

"На инфраструктуре Московской биржи будет обеспечена простая и доступная процедура подачи заявок и расчетов. Мы ожидаем, что объявленные новые условия станут более удобны для инвесторов, что будет способствовать привлечению большего количества участников", - отметила Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 3 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100"). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P. С информацией о банке можно ознакомиться на сайте.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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