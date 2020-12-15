"МКБ Инвестиции" выступит брокером по приобретению акций "Детский мир"

Книга заявок будет открыта с 15 по 24 декабря 2020 года. Подача заявок на продажу акций будет осуществляться в режиме торгов "Выкуп: адресные заявки". Цена приобретения одной акции устанавливается в размере 160 рублей. Размер стандартного лота равен одной акции. Величина шага цены в режиме торгов установлена равной 0,02 (ноль целых две сотых) рублей. Для подачи оферты в книгу заявок необходимо иметь акции ПАО "Детский мир" на брокерском счете.

"На инфраструктуре Московской биржи будет обеспечена простая и доступная процедура подачи заявок и расчетов. Мы ожидаем, что объявленные новые условия станут более удобны для инвесторов, что будет способствовать привлечению большего количества участников", - отметила Рита Рубежная, начальник управления продаж инвестиционных продуктов МКБ.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 3 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100"). Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P. С информацией о банке можно ознакомиться на сайте.

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"