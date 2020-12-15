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15.12.2020 13:50
Рубрика: Общество

Мурашко: Коронавирус не передается ребенку во время беременности

Текст: Светлана Ментюкова
Коронавирусная инфекция не передается новорожденному от инфицированной матери, вертикального пути передачи вируса нет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает его слова ТАСС.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

"Созданы такие консультативные центры, которые помогают врачам регионов в сложных ситуациях принимать решения. Эти консультативные центры работают на всю страну, и в том числе есть консультативные центры для беременных, рожениц и родильниц. Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, они как правило не страдают, вертикальной передачи, как это называется в медицинской терминологии, не происходит. Природа защищает ребенка в большинстве своем", - сказал он в интервью проекту "Лично - детям". Проект реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и детским общественным советом.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Глава Минздрава также отметил, что в целом дети реже болеют новой коронавирусной инфекцией, чем взрослые, однако могут являться переносчиками инфекции.

"Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и это очень позитивный формат по течению этого заболевания, но сегодня уже появились научные публикации, что часто дети являются сами не ведая того переносчиками возбудителя и каждый взрослый, каждый родитель хочет обнять ребенка. И тесный контакт с ребенком, который может быть переносчиком возбудителя, конечно же, создает риски для людей старшего возраста, особенно старше 60 лет", - пояснил Михаил Мурашко.

Именно поэтому, отметил он, сегодня в стране предпринимаются различные меры по всевозможному прерыванию цепочек передачи вируса. "Комплекс мероприятий, который сегодня используется, он как правило подразумевает под собой, во- первых, конечно, защиту самого ребенка, во-вторых, разорвать цепочки передачи от человека к человеку, и тем самым защитить тех, кто имеет наибольшие риски.

Этим, по его словам, в частности, объясняется введение дистанционного обучения в тех субъектах, в которых имеется напряженная инфекционная ситуация, а также перевод учеников на разные формы пролонгированных каникул.

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