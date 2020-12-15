Новости

"ЕР" внесет в Госдуму законопроект о "гаражной амнистии" 16:58
Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа 16:55
Стамбульские отели пустят к себе бездомных 16:54
Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 16:45
В Петербурге половина компаний отправляют работников с ОРВИ на больничный 16:37
Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ 16:20
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Петербурге 16:15
Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация 16:15
В ВОЗ назвали две популярные ошибки в ношении масок 16:13
Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета 16:08
Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется 16:07
ФАС создаст рабочую группу по развитию конкуренции на рынке туруслуг 16:00
На Кубани инспекторов ГИБДД заподозрили во взятках на 1 млн рублей 16:00
В Севастополе два раза продали квартиры в новостройке 15:50
Более 800 тысяч медработников получили выплаты за ноябрь 15:49
Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно 15:49
ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году 15:46
В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией 15:35
В Петербург поставят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса 15:32
В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с эпидемиями 15:25
Еще одна компания получила разрешение производить вакцину "Спутник V" 15:22
Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов 15:13
Медсестры и акушерки получат подъемные при переезде на село и небольшие города 15:01
Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии 14:59
Какую музыку родители чаще всего включают своим детям 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 15:49
Рубрика: Общество

Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно

Текст: Елена Манукиян

Сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом в правительстве во вторник, 15 декабря.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ

Он подчеркнул, что сегодня на дому лечатся 900 тысяч пациентов, еще 216 тысяч находятся в стационарах. Обследования проходят 15 тысяч граждан, которым диагноз врачи еще не поставили.

"У нас достаточное количество коек. В целом, регионы сегодня активно управляют госпитализацией", - подчеркнул министр.

Также, по его словам, дополнительно выделенные средства для амбулаторного лечения пациентов повлияли на эффективность терапии: сегодня препараты от коронавируса врачи доставляют гражданам на дом и бесплатно. Своевременное лечение инфекции помогает избежать осложнений, в результате заболевание у многих протекает в более легкой форме, следует из слов Мурашко.

Он отметил, что за медицинской помощью необходимо обращаться при первых симптомах, чтобы вовремя начать лечится. "Особенно это относится к категориям риска: людям старшего поколения и тем гражданам, у которых имеются тяжелые соматические заболевания, такие как - сахарный диабет артериальная гипертония", - подытожил министр.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Пять депутатов Госдумы повторно заразились COVID-19
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации