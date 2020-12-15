Мурашко: Почти 80% пациентов лечатся от коронавируса амбулаторно

Сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на координационном совете по борьбе с коронавирусом в правительстве во вторник, 15 декабря.

Он подчеркнул, что сегодня на дому лечатся 900 тысяч пациентов, еще 216 тысяч находятся в стационарах. Обследования проходят 15 тысяч граждан, которым диагноз врачи еще не поставили.

"У нас достаточное количество коек. В целом, регионы сегодня активно управляют госпитализацией", - подчеркнул министр.

Также, по его словам, дополнительно выделенные средства для амбулаторного лечения пациентов повлияли на эффективность терапии: сегодня препараты от коронавируса врачи доставляют гражданам на дом и бесплатно. Своевременное лечение инфекции помогает избежать осложнений, в результате заболевание у многих протекает в более легкой форме, следует из слов Мурашко.

Он отметил, что за медицинской помощью необходимо обращаться при первых симптомах, чтобы вовремя начать лечится. "Особенно это относится к категориям риска: людям старшего поколения и тем гражданам, у которых имеются тяжелые соматические заболевания, такие как - сахарный диабет артериальная гипертония", - подытожил министр.