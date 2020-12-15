Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" везет на Землю два килограмма лунного грунта: породы и реголита, добытых на Луне. На высоте примерно пять тысяч километров звездный беспилотник сбросит капсулу с ценным грузом. И она понесется к нашей планете с гигантской скоростью - около 11 км/с. Траектория возвращения необычна: на высоте около 60 километров капсула сделает маневр "отскока" от атмосферы и погасит скорость. После этого выйдет из атмосферы Земли по эллиптической орбите, а затем вновь войдет в нее. И уже будет тормозить, используя парашюты для мягкой посадки.

Если до конца все получится, как надо, Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. Напомним: в 1969-1972 годах США привезли с Луны 391 килограмм. В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" - 326 граммов. "Чанъэ-5" привезет два килограмма.

Спускаемый аппарат "Чанъэ-5" прилунился в совершенно неисследованном районе крупнейшего лунного моря - Океана Бурь. Взятые здесь геологические образцы по возрасту могут оказаться едва ли не на миллиарды лет "моложе" тех, что добыты американскими и советскими миссиями. И это, безусловно, добавит весомые штрихи к представлениям человечества об эволюции и происхождении Луны, других тел Солнечной системы. Образцы грунта "китаец" собирал как с помощью бура с глубины около двух метров, так и специальных автоматизированных щупальцев - с поверхности. Изучаться они будут не только в научных целях. У Поднебесной далеко идущие лунные планы, включая проект по подготовке к строительству научной базы. А к 2036 году Китай собирается отправить на Луну своих тайкунавтов.

Не будем забывать и еще об одном очень показательном факте: в январе прошлого года китайский аппарат "Чанъэ-4" успешно совершил посадку на темной стороне Луны. Чего за всю историю лунной эпопеи не делал никто. То есть китайцы сумели забраться туда, где еще ни разу не ступала ни нога человека, ни опора космического аппарата.

"Чанъэ-5" - пятая беспилотная миссия в китайской лунной программе. Напомним: аппарат был запущен 24 ноября. Он включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый, а также капсулу для грунта. После выхода на лунную орбиту модули отделились друг от друга: орбитальный и капсула остались летать, а два других, с камерами и прочей технической начинкой, прилунились вблизи вулкана Пик Рюмкера.

Сбор образцов, их упаковка и перемещение во взлетный модуль заняли девятнадцать часов. 3 декабря он стартовал с Луны и через несколько минут вышел на лунную орбиту. Через два дня состыковался с орбитальным модулем: контейнеры с пробами были перегружены в возвращаемую на Землю капсулу. После чего взлетный модуль снова отстыковался...

Вообще, как подчеркивают спецы, автоматическая доставка лунного грунта с перестыковкой космических аппаратов на окололунной орбите - это круто. Такого прежде тоже никто не делал.

Этот лунный материал будет первым, доставленным на Землю за последние 44 года, со времен советской станции "Луна-24"

Еще несколько дней орбитальный модуль "Чанъэ-5" дожидался "окна" для полета к Земле: он начался 13 декабря. По планам, возвращение займет 112 часов, а вся миссия - 23 дня.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Наталия Ячменникова

А что у нас

Наша страна не реализовывала лунные миссии с 1976 года. Космический аппарат "Луна-25", который планируется запустить в 2021 году, - первый лунный проект России за последние почти полвека. Его основной задачей станут дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.

Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году. Ожидается, что этот аппарат с орбиты просканирует почти всю поверхность естественного спутника Земли. Будет создана трехмерная карта Луны для выбора места высадки первых российских космонавтов.

Как ранее рассказал директор Института космических исследований Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу, впервые с помощью стереосъемки будет создана топографическая карта Луны с разрешением 2-3 метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников. Но здесь с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности будет получена универсальная карта высот всей Луны с высокой точностью. Специально под работу стереокамеры выбрана и высота орбиты "Луны-26" над лунной поверхностью - примерно 60 километров.

В 2025 году должна полететь "Луна-27". Аппарат начнет бурение реголита и проведет научную работу на поверхности естественного спутника Земли.

Запуск миссии "Луна-28" планируется осуществить в 2027-2028 годах с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5". Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.

По словам руководителя отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игоря Митрофанова, "Луна-28" может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов. Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Ракурс

В мире намечается новая лунная гонка? Если она начнется, то будет за обладание ресурсами естественного спутника Земли. Такое мнение высказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, особенностью лунной гонки в прошлом веке была политическая мотивация двух сверхдержав - Советского Союза и США - продемонстрировать друг другу свое могущество.

- Сейчас такая мотивация на межгосударственном уровне отсутствует. Вероятно, она может иметь место для внутреннего потребления: такие страны, как Китай, Индия, Израиль и другие, хотят продемонстрировать своим народам национальные достижения в области освоения космоса. Если вторая лунная гонка начнется, то это будет гонка за обладание лунными ресурсами, - сказал ученый в интервью ТАСС. Добавив, что пока такое соперничество еще не началось. Он также отметил, что опрос о принадлежности лунных ресурсов в перспективе может быть решен по принципу "кто первый, того и тапочки".

- Сейчас активно обсуждается вопрос о принадлежности лунных ресурсов, поскольку в будущем лунные ресурсы могут оказаться востребованными для использования как непосредственно на Луне, так и в более далекой перспективе для применения в наземной высокотехнологичной индустрии, - сказал Митрофанов.

Как поясняют эксперты, Китаю в рамках новой миссии будут принадлежать только те два килограмма лунного вещества, которые аппарат "Чанъэ-5" доставит на Землю.

Между тем

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024-м намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

Ракета "Ангара" будет выводить в космос пилотируемые корабли, которые будут стыковаться на орбите для полетов к Луне, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Наличие с 2023-го двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали", - написал Рогозин в "Фейсбуке".

Рогозин добавил, что ракета "Ангара" в ее различных новых версиях становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса.

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, что он в том числе будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.