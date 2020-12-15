Названа дата премьеры новой экранизации Mortal Kombat

Авторы перезапуска Mortal Kombat в киноформате объявили дату премьеры своего проекта.

Запуск очередного ребута знаменитого файтинга состоится 16 апреля 2021, причем, как ранее и планировали Warner Bros., одновременно в кинотеатрах и в интернете - на стриминговом сервисе HBO Max.

Вместе с объявлением даты был опубликован официальный постер.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Кроме того, Тодд Гарнер - один из продюсеров ленты - пообещал, что первый трейлер будет показан только в следующем году.