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Названа дата премьеры новой экранизации Mortal Kombat

Новости
    15.12.2020, 10:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Авторы перезапуска Mortal Kombat в киноформате объявили дату премьеры своего проекта.

Запуск очередного ребута знаменитого файтинга состоится 16 апреля 2021, причем, как ранее и планировали Warner Bros., одновременно в кинотеатрах и в интернете - на стриминговом сервисе HBO Max.

Вместе с объявлением даты был опубликован официальный постер.

Кроме того, Тодд Гарнер - один из продюсеров ленты - пообещал, что первый трейлер будет показан только в следующем году.

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