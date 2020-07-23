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Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре

Новости
    23.07.2020, 16:32
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новом фильме "Смертельная битва" (Mortal Kombat) кинокомпании Warner Bros. будет присутствовать такой же уровень насилия, как и в игре, поведал актёр Льюис Тан в интервью ComicBook. Актер признался, что порой ему становилось нехорошо от обилия имитируемого насилия на съемочной площадке.

Фото: youtube.com/ GameSpot
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Фаталити, приёмы в Mortal Kombat, позволяющие игроку добить противника, являются неотъемлемой частью игры, они выглядят как потрошение, обезглавливание, взрывы и прочие фатальные повреждения. Было бы разумно предположить, что эти сцены появятся и на большом экране. Фильм в свою очередь получит возрастной рейтинг "R" в американском кинопрокате.

"Я могу с уверенностью сказать, что фаталити, которые мы собираемся включить в фильм, происходят из игры. Мы не собираемся придумывать что-то новое, что мы не видели раньше", - заявил сценарист фильма Грег Руссо.

Пока сюжет фильма окутан тайной. Ожидается, что в фильме появятся такие культовые персонажи, как Скорпион, Джонни Кейдж и Райден. Съемки уже завершились, и довольно скоро зрители увидят трейлер фильма. Продюсером боевика выступил режиссер "Аквамена" Джеймс Ван, а режиссером - Саймон Маккуид.

Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
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Первый фильм Mortal Kombat, вышедший в 1995 году, был снят Полом Андерсоном, тогда экранизация игры заработала более 120 миллионов долларов по всему миру. Финансовая выручка от сиквела "Смертельная битва: Истребление" (1997) оказалась скромнее, остановившись на отметке в 51 миллион долларов.

Выход фильма запланирован на 15 января 2021 года. Недавно вышел мультфильм по игре.

Mortal Kombat пополнит список других готовящихся к выходу экранизаций видеоигр, среди которых Sleeping Dogs, Uncharted и Just Cause.

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