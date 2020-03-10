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Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat

Новости
    10.03.2020, 12:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Mortal Kombat Фото: youtube.com/ Mortal Kombat
Фото: youtube.com/ Mortal Kombat

Отгоните от своих мониторов детей и беременных: на соответствующем YouTube-канале опубликован рэдбэнд-трейлер (т.е. без цензуры) анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge - "Легенды "Смертельной битвы": Месть Скорпиона". Крайне брутальный и энергично оправдывающий присвоенный ленте "взрослый" рейтинг R.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы"

Режиссер - Итан Сполдинг ("Бэтмен: Нападение на Аркхэм"), сценарист - Джереми Адамс ("Сверхъестественное", "Скуби-Ду: Возвращение на остров зомби"), продюсеры - Рик Моралес ("Бэтмен против Двуликого") и Джеймс Криг ("Бэтмен: Готэм в газовом свете").

Отметим, что босс студии NetherRealm, один из создателей Mortal Kombat Эд Бун выступил на фильме консультантом.

Цифровой релиз - 12 апреля, на физических носителях - 28-го.

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