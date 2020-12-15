Названы лауреаты премии "Клио"

В Доме Российского исторического общества (РИО) прошла церемония вручения историко-литературной премии "Клио". Глава РИО Сергей Нарышкин подчеркнул, что эта премия - ответ на "растущий запрос общества на увлекательную, качественную и правдивую историческую литературу".

Награды получили трое. Ушедший недавно из жизни бывший сотрудник разведки, талантливый журналист и писатель Владимир Антонов за общее литературное наследие.

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета государственного управления МГУ Вячеслав Никонов за книгу "28 мгновений весны 1945-го" о противоборстве разведок во время битвы за Берлин.

И главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев, обратившийся в теме исхода и гражданской войны в книге "Владимир Короленко и революционная смута в России. 1917-1921".