Новый хит. В Россию пришел достойный смартфон Samsung за 12 тысяч рублей

Компания Samsung без предупреждения начала продавать в России бюджетный смартфон Galaxy A12, оснащенный квадрокамерой. модулем NFC и аккумулятором на 5000 мАч.

Galaxy A12. Фото: Samsung

Аппарат, доступный в корпусе красного, синего и черного цветов, будет продаваться по цене 11990 рублей за версию 3/32 Гб и 13990 рублей - за версию 4/64 Гб.

Samsung Galaxy A21 является преемником смартфона A11, однако с улучшениями, включая более емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки на мощности 15 Вт. Дисплей устройства имеет диагональ 6,5 дюйма, разрешение - HD+. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп.

Также аппарат оснащен разъемом для наушников, портом USB-C и FM-радиоприемником.

Купить Galaxy A12 можно в онлайн-магазине Samsung и сети "Связной". Заметим, что его предшественник, Galaxy A11, в третьем квартале 2020 года занял четвертое место в мировом объеме продаж.

Чем так хорош обновленный девайс? Во-первых, это три обновления Android - еще целых три года смартфон будет получать все патчи безопасности, исправления и, главное, новые функции. Во-вторых, модуль NFC. В-третьих, отличная батарея, а также сканер отпечатка пальца на боку - это удобно, необычно и стильно.

Конкуренцию Galaxy A12 могут составить Redmi 9 и Nokia 3.4, а также Realme C3.