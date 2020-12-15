В "облачном лесу" Боливии нашли новые виды животных и растений

"Облачными" леса в долине Зонго в Боливии называют из-за практически постоянно присутствующего в них тумана. Фото: flickr.com/Peter Moellmann

Участники научной экспедиции в долину Зонго, расположенную на высоте примерно трех тысяч метров над уровнем моря в восточной части горного хребта Кордильера-Реаль в Боливии открыли 20 новых видов животных и растений, а также обнаружили земноводных и насекомых, которые считались вымершими.

Как рассказал руководитель экспедиции Тронд Ларсен из природоохранной организации Conservation International, в течение 14 дней ученые обследовали так называемые облачные леса и территории каскадных водопадов, расположенные всего в 50 километрах от города Ла-Паса.

- Удивительно, что в непосредственной близости от крупного населенного пункта оказался участок, ставший убежищем для земноводных, рептилий, бабочек и растений, которые больше нигде на Земле не встречаются, - отметил исследователь.

Особо ценными среди обнаруженных новых животных, по словам Ларсена, стали, например, лягушка-лилипут "Noblella sp. nov." длиной всего 10 миллиметров, гремучая змея (Bothrops monsignifer) с "тепловыми радарами" для поиска добычи и змея "Боливийский флаг" (Eutrachelophis sp. nov.), названную так за красно-желто-зеленый окрас. Ранее неизвестными для науки оказались и четыре вида бабочек из разных семейств, четыре орхидеи, включая те, что питаются насекомыми, а разновидность бамбука. В проживающей здесь общине Хуалилипайя его, как выяснилось, называют "кулкунчава" и используют для создания музыкальных инструментов "сикус" и "зампоньяс".

Ученым удалось также запечатлеть "дьявольскую лягушку" с крупными красными глазами. Единственный раз ее наблюдали более 20 лет назад, а все попытки найти снова были безуспешными. В сетку с приманкой попалась бабочка из семейства сатиров Euptychoides Fida, считавшаяся вымершим видом 98 лет. Вновь через 125 лет был открыт цветок Stromanthe angustifolia из семейства марантовых - на ночь это растение укрывает листья вертикально - похоже на то, как человек складывает руки для молитвы.

В целом, исследователи сумели каталогизировать более 1,2 тысячи видов животных и растений, 770 из которых кроме долины Зонго более нигде не встречаются.

По словам Ларсена, местные власти используют полученные данные, чтобы обеспечить долгосрочную защиту биоразнообразия в этом районе, поскольку здешние водоемы используются в том числе для производства 11 процентов электроэнергии Боливии.