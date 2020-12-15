Около 40 полицейских пострадали в Киеве в ходе акции протеста

По меньшей мере 40 сотрудников правоохранительных органов Киева пострадали в сегодняшних столкновениях с участниками акции протеста на Площади Независимости. Стычки митингующих с полицией начались после того, как силовики попытались помешать разворачиванию палаточного городка на Майдане. Напомним, что массовая акция протеста в украинской столице организована предпринимателями несогласными с новыми ограничительными мерами, принятыми властями из-за пандемии COVID-19.

"Пострадали около 40 полицейских, в основном они получили ожоги глаз. Один полицейский потерял сознание из-за удара по голове", - сообщает с места событий корреспондент ТАСС, со ссылкой на киевский полицейский главк. Агентство уточняет, что после того, как полиция изъяла у организаторов акции несколько палаток, протестующие начали жечь дымовые шашки и бросать их в сторону сотрудников правоохранительных органов. К месту протеста стянуты дополнительные наряды полиции.

Точных сведений о пострадавших со стороны протестующих на данный момент нет. Портал Strana.ua сообщал ранее, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Несмотря на действия сил полиции, участникам акции все же удалось установить на Площади Независимости несколько палаток. Организаторы уверяют, что никто не собирается расходиться и все остаются ночевать на Майдане до тех пор, пока не будут выполнены их требования. В частности, они настаивают на отмене введения обязательного использования кассовых аппаратов при торговле и снятии запрета на работу в период январского локдауна.