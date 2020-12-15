Опекунов и подопечных перестанут штрафовать за отсутствие прописки

Предлагается внести поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях, где идет речь об ответственности за проживание без регистрации по месту пребывания или месту жительства. Сейчас от наказаний освобождаются живущие в квартире близкие родственники собственника, имеющего регистрацию, или нанимателя - супруги, дети и родители, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать также приемных родителей и усыновленных детей.

Однако на подопечных, проживающих со своими попечителями (которые фактически выступают в роли родителей), такая "льгота" не распространяется. Инициаторы поправок предлагают устранить эту правовую неопределенность и включить опекунов, попечителей и подопечных в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Для освобождения от ответственности им необходимо будет доказать свой статус документами.