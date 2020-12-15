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15.12.2020 01:00
Рубрика: Власть

Опекунов и подопечных перестанут штрафовать за отсутствие прописки

Текст: Марина Трубилина
Еще одну категорию граждан могут освободить от штрафов за отсутствие "прописки". Законопроект об этом планирует рассмотреть 15 декабря Госдума.
Фото: Юлия Честнова/РИА Новости Фото: Юлия Честнова/РИА Новости
Фото: Юлия Честнова/РИА Новости
Фото: istock
Ухаживающие за родственниками-инвалидами призывники получили отсрочку

Предлагается внести поправки в статью Кодекса об административных правонарушениях, где идет речь об ответственности за проживание без регистрации по месту пребывания или месту жительства. Сейчас от наказаний освобождаются живущие в квартире близкие родственники собственника, имеющего регистрацию, или нанимателя - супруги, дети и родители, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать также приемных родителей и усыновленных детей.

Однако на подопечных, проживающих со своими попечителями (которые фактически выступают в роли родителей), такая "льгота" не распространяется. Инициаторы поправок предлагают устранить эту правовую неопределенность и включить опекунов, попечителей и подопечных в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Для освобождения от ответственности им необходимо будет доказать свой статус документами.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума

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