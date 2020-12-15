Организаторы раскрыли подробности проекта "Бизнес-наставники"

Состоялась онлайн-сессия "Наставничество - антикризисная перезагрузка бизнеса", посвященная презентации менторского проекта "Бизнес-наставники" для российских малых и средних предприятий, пострадавших во время коронавирусной пандемии. Проект реализуют социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум и Агентство стратегических инициатив при поддержке благотворительного подразделения Google.org.

Проект будет состоять из двух этапов. На первом участники пройдут три групповых занятия в онлайн-формате. Опытные менторы помогут своим подопечным провести диагностику бизнеса, получить информацию о ключевых точках роста и барьерах для дальнейшего развития. Не менее важной составляющей станет нетворкинг и обмен опытом между самими предпринимателями.

На втором этапе наиболее активные участники групповых занятий продолжат работу с менторами в рамках индивидуальных онлайн-сессий, где более детально обсудят слабые места бизнеса и подготовят план его развития на ближайший месяц, квартал и полугодие.

Истории проектов с наилучшими результатами будут опубликованы на сайте и ресурсах организаторов как истории успеха, а три проекта примут участие в одном из крупнейших международных мероприятий Фонда Росконгресс в 2021 году.

"Бизнес-наставники - это социальный проект. Запуская его, мы хотели дать возможность каждому российскому предпринимателю, чей бизнес существует более двух лет и относится к наиболее пострадавшим во время пандемии отраслям, получить экспертизу и советы, как адаптироваться к текущим непростым условиям. Чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим в период пандемии, менторы участвуют в проекте pro bono - на безвозмездной основе. Для предпринимателей профессиональная помощь наставников также оказывается безвозмездно", - подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова отметила, что пандемия коронавируса в той или иной степени затронула около 4 млн из 6 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, действующих сегодня в России. "На основании нашего опыта, в первую очередь основанного на работе молодежных стартапов - из основных причин, сдерживающих развитие бизнеса, это отсутствие практических знаний и стратегии масштабирования. С такой проблематикой сталкиваются более 40% респондентов. Каждый третий предприниматель не знает, как увеличить объемы продаж. Для каждого четвертого остро стоит проблема конкуренции, а каждый пятый сталкивается со сложностями при формировании команды. Все это показывает, что проблематика развития бизнеса была и до пандемии, но сейчас она стоит наиболее остро".