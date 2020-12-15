Оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета отметит 30-летие

Программа отразит главные достижения исторического пути коллектива, а сам маэстро выступит не только в качестве дирижера, но и в качестве солиста.
"Когда я сам и играю, и дирижирую, для меня самое главное - это импровизация, подчинение велению музыки. Поэтому мне нужен оркестр, который меня слушается, а для этого их надо увлечь. А когда машина уже на ходу, можно увлечься и вместе с оркестром эту музыку проживать", - отметил Юрий Башмет.
Маэстро признался, что счастлив от того, что все эти годы оркестр смотрит с ним в одну сторону. Но истинное счастье для артиста - это возможность выступать на сцене.
"Замечательно, что в этом году, несмотря на все трудности, мы все-таки сможем отметить юбилей на сцене и разделить радость нашего праздника с любимыми слушателями", - добавил Юрий Башмет.
Примечательно, что концерт состоится в день 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена. В программе вечера будет исполнена мировая премьера сочинения современного композитора Валерия Воронова (Беларусь-Германия) "Ступающий во сне" по мотивам музыки Andante con moto Бетховена. Это музыкальное сочинение является своеобразным приношением великому венскому классику и написано для состава оркестра бетховенских времен.
Завершит же концерт одно из самых известных сочинений самого классика - Пятая симфония Бетховена, судьбоносный смысл которого актуален во все времена.