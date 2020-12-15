Парижскую мэрию оштрафовали за дискриминацию мужчин

Такого глава парижского муниципалитета Анн Идальго не ожидала: столичной мэрии выставили штраф на 90 тысяч евро за дискриминацию мужчин при назначении на руководящие посты.

И, действительно, как установили в министерстве по вопросам госслужбы, в 2018 году из 16 должностей директоров отделов и их заместителей 11 достались женщинам и лишь пять - мужчинам. Это, естественно, не могло не вызвать удивление, а затем и недовольство французов мужского пола, которые увидели, к чему может привести неистовая борьба за равноправие полов. Та самая, что еще в начале прошлого века началась с марша в Нью-Йорке 15 тысяч дам, требовавших равной с мужчинами оплаты труда, а впоследствии трансформировалась в предложение немецкой социалистки Клары Цеткин ежегодно проводить Международный женский день, который сейчас во всем мире отмечают 8 марта.

На фоне для кого курьезной, а для кого и совершенно знаковой ситуации вполне возможно, что не сегодня, так завтра у кого-то из ущемленных по половому признаку парижан возникнет идея ответных действий, но уже по защите попранных прав мужчин. Правда, судя по всему, до этого пока дело не дошло. Что же касается самого штрафа, то он был выписан на основании существующего с 2012 года "закона Соваде", названного так по имени его инициатора, умеренного консерватора-центриста Франсуа Соваде, предложившего соблюдать гендерный баланс при заполнении новых или освободившихся должностей в госучреждениях. А если точнее, то в министерствах и ведомствах, в системе национального здравоохранения, а также в администрациях городов, департаментов и регионов.

Одновременно был обозначен уровень в 40 процентов, ниже которого представительство мужчин и женщин на этих постах опускаться не должно. При этом за каждое такое нарушение в соответствии с законом полагался штраф в 90 тысяч евро, что, собственно, и произошло в случае с мэрией Парижа. Там вместо "законных" 40 процентов на долю женщин пришлось 69 со всеми вытекающими из этого выводами.

Конечно, штраф муниципалитет выплатит, но, тем не менее, там высказали контролерам из министерства по вопросам госслужбы свое неудовольствие. По этому поводу заместитель Анн Идальго по кадрам Антуан Гийу заявил: "Парадоксально нас обвинять в таких назначениях: ведь они позволяют нагнать отставание, которое у нас было до этого". Но закон есть закон.

Из 16 должностей директоров отделов и их заместителей в мэрии Парижа 11 достались женщинам

Следует отметить, что в целом во французском госсекторе, включая все его подразделения и ответвления, а также все рабочие места снизу доверху, женщины составляют большинство. Их, по официальным данным, 62 процента. Проблема, с которой был призван справиться "закон Соваде", касается наиболее престижных и лучше оплачиваемых должностей, где всегда преимущество имели мужчины. Да и сегодня они занимают свыше 60 процентов таких позиций. Отсюда череда штрафов, но уже за "зажим" слабого пола при соответствующих назначениях. Только в позапрошлом году штрафные санкции были выставлены 26 структурам, находящимся в ведении государства. Так, министерству экономики пришлось раскошелиться на 900 тысяч евро (10 штрафов), минобороны - на 450 тысяч евро, генеральному совету региона Пеи-де-ла-Луар - на 180 тысяч евро.

Между тем

Законы, закрепляющие за одним из полов определенное количество мест в госструктурах, существуют не только в Европе, но также в Азии и Латинской Америке. Например, в Колумбии 30 процентов руководящих должностей во всех ветвях госвласти как на национальном, так и региональном уровне закреплены за женщинами. Похожие правила действуют и в Непале, где за прекрасной половиной человечества законом закреплены 33 процента должностей в госструктурах.

А в Руанде пункт о том, что женщины должны занимать минимум 30 процентов позиций в руководящих органах, вообще внесен в конституцию. Существуют также законы, предписывающие выделять одному из полов определенное количество мест в управлении крупных публичных компаний. Например, в норвежских фирмах 40 процентов руководящих постов обязательно должны быть закреплены либо за женщинами, либо за мужчинами. За нарушение этого постановления компания может поплатиться своим существованием.

В Италии "наименее представленному полу" в управлении фирмой должно быть выделено 2/5 от общего числа мест. В противном случае - штраф от 100 тысяч до миллиона евро. Если нарушение так и не будет исправлено, то члены правления потеряют свои должности. А в Бельгии закон предписывает выделять одному из полов от 1/3 до 2/3 мест в исполнительных советах компаний.

В некоторых странах жесткие правила квотирования по половому признаку касаются и избирательного процесса. Например, в той же Бельгии по закону число представителей одного пола в списке кандидатов от одной партии не должно превышать число представителей противоположного пола более чем на единицу. Кроме того, первые два кандидата в перечне должны быть мужчиной и женщиной.

Подготовила Диана Ковалева