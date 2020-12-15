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15.12.2020 08:12
Рубрика: Экономика

Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год

Текст: Евгений Гайва
На новогодних праздниках 44 процента россиян планируют автопутешествие. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберАвто.

Согласно ответам более 3500 респондентов из всех регионов страны, путешествие на длительных выходных планируют 22% россиян. Из них 20% отправятся по городам России, а 2% - за границу.

Фото: iStock
Названы популярные даты бронирования билетов на новогодние праздники

В числе наиболее популярных внутренних направлений были названы Москва и города Московской области (17% ответов), города Золотого кольца России (14%), Санкт-Петербург (13%), один из городов Сибири (11%), Краснодарский край (9%), Карелия и Кавказ (по 5%), Крым (3%). Еще 2% жителей России будут отдыхать на Дальнем Востоке и по 1% - в Ставропольском крае и Калининграде. Среди прочих направлений были названы Алтай, Урал и Казань. И из зарубежных направлений лидируют Турция, Абхазия и ОАЭ.

До места отдыха доберутся на автомобиле 44% респондентов, на поезде или электричке - 26%, на самолете - 18%, а на автобусе - 12% участников исследования.

По данным сервиса Яндекс.Путешествия, путешествовать на каникулах собираются 15% россиян. Большинство участников опроса (85 %) собираются провести новогодние праздники дома. Основные причины отказа от путешествий - недостаток средств (34% ответов), привычка проводить каникулы дома (29%), риск заражения коронавирусом (13 %), введенные ограничительные меры (9%).

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