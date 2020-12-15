Пострегистрационные испытания "Спутник V" завершатся в мае

"Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчету, который мы будем подавать, после того как подведем черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

В понедельник сообщалось, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 91,4%, она подтверждена на основании анализа данных конечной контрольной точки клинических испытаний.