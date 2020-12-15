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Рубрика: Спорт

Эмблема подана

Представлен логотип волейбольного чемпионата мира в России
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Международная федерация волейбола (ФИВБ) представила логотип финального турнира чемпионата мира среди мужских команд 2022 года, который пройдет в десяти городах России с решающим матчем на арене "Динамо" в Петровском парке столицы.

- Мужское первенство планеты - самый престижный турнир в нашем виде спорта, - считает глава ФИВБ бразилец Ари Граса. - Мы рады вместе с организаторами достичь такой важной вехи при подготовке к соревнованиям, как создание официального логотипа. Представленный фирменный стиль чемпионата мира демонстрирует лучшее, что есть в волейболе, - это сила, страсть, невероятные достижения атлетов. Подобная уникальная комбинация делает бренд чемпионата мира-2022 по-настоящему динамичным, вдохновляет миллионы поклонников летающего мяча по всему миру.

Сборная России, как представитель страны-организатора, освобождена от квалификации, такая же опция есть и у действующего обладателя мирового "золота" Польши. По две путевки получат лучшие команды по итогам континентальных чемпионатов во всех пяти географических конфедерациях ФИВБ - Европе; Южной Америке; Северной, Центральной Америке и зоне Карибского бассейна; Азии, Австралии и Океании; Африке. Оставшиеся 12 мест будут распределены по рейтингу ФИВБ для сборных на момент завершения 2021 года. Правда, эта классификация считается по весьма своеобразной методике. Здесь не имеют значения места, занятые командами на крупнейших международных соревнованиях, во главу угла поставлены исключительно результаты отдельных матчей, как при обсчете шахматного рейтинга ЭЛО.

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