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15.12.2020 18:19
Рубрика: Общество

При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей

Текст: Ирина Невинная

В Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора теперь можно не только пройти тестирование на COVID-19, но и, получив результат анализа, сразу же получить консультацию врача. Новый формат работы медицинских офисов Центра был предложен, чтобы разгрузить медучреждения и свести к минимуму контакты пациентов в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19.

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"Наши пациенты уже привыкли к тому, что лабораторные исследования можно сделать быстро, удобно и рядом с домом, - говорит представитель Центра Наталья Лазарева. - Новый формат работы - это наш ответ на вызовы пандемии. Сегодня врачи загружены как никогда, записаться к специалисту не всегда просто. Благодаря открытию новых клиник, прием у специалиста становится более доступным. К тому же теперь в наших офисах можно не только сдать анализы и попасть на прием к врачу, но и получить целый спектр медицинских услуг вплоть до выписки справки или назначения".

В новом формате работают уже 53 офиса CMD. И в медцентре говорят, что будут расширять перечень специалистов, ведущих прием - это врачи-гинекологи, терапевты, педиатры и другие узкие специалисты.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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