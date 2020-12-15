Прибывшие в Британию пассажиры могут сдать тест и сократить срок изоляции

Пассажиры, прибывающие в Великобританию из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, могут сократить срок обязательного карантина при условии получения отрицательного теста на COVID-19. Нововведение, о котором объявил министр транспорта Грант Шаппс, вступает в силу 15 декабря.

Шаппс пояснил, что по прибытии в Соединенное Королевство пассажиры должны будут самоизолироваться на пять дней, после чего могут сделать платный тест на коронавирус. Если его результат окажется отрицательным, то самоизоляцию можно будет прекратить, пишет РИА Новости.

Если же прибывшие не хотят делать платный тест, то им придется пройти обязательный 10-дневный период самоизоляции. При этом власти оставляют за собой право проверять, соблюдается ли карантин, для чего необходимо будет заполнить специальную форму с указанием адреса места самоизоляции и номера телефона.

Между тем, восьмого декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса. Население прививается одобренной правительством вакциной Pfizer-BioNTech. Британия стала второй страной в мире после России, начавшей вакцинацию граждан. Первыми получателями вакцины пока станут люди в возрасте от 80 лет и старше, а также персонал домов престарелых.