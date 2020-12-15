В четверг мужским спринтом стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, который, как и предыдущий, пройдет в австрийском Хохфильцене. Перед сборной России задача, по сути, одна: попытаться прервать антирекордную серию гонок без медалей.

После третьего этапа количество безмедальных гонок кряду достигло 33. Серия началась еще в сезоне 2019/2020 при прежнем руководителе Союза биатлонистов России Владимире Драчеве и пока не думает заканчиваться при нынешнем - Викторе Майгурове. В текущем сезоне мы не заезжаем на пьедестал уже на протяжении 16 гонок.

Провал в биатлоне особенно отчетливо чувствуется на фоне успехов в других зимних видах спорта. К примеру, на прошлой неделе российские лыжники и скелетонисты в совокупности 9 раз попадали в призеры, причем трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала. Самый верный шанс прервать серию упустила мужская команда в воскресной эстафете. Перед последней стрельбой россияне при самом лучшем раскладе могли претендовать даже на "золото". Но, по злой иронии судьбы, шансы на медаль, заехав на штрафной круг, прибил Александр Логинов, человек, с которым связаны все последние успехи отечественного биатлона. Именно после его побед в декабре прошлого года началась предыдущая антирекордная серия (28 гонок), а завершилась логиновским "золотом" в спринте на ЧМ-2020. На том же турнире после "бронзы" Александра в преследовании стартовала нынешняя серия.

Сумеет ли Логинов на предстоящем этапе остановить и ее? Не факт, учитывая нестабильную стрельбу Александра, к которой он никак не может подобрать ключи. В этом смысле больше надежды на партнеров Логинова по команде Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Евгения Гараничева, достойно отработавших свои этапы в той же эстафете. Видно, что ребята прибавляют, хоть и не так стремительно, как хотелось бы болельщикам. При этом в общем зачете, даже несмотря на все свои проблемы, лучшим из наших остается Логинов, который со 125 очками занимает 19-е место. Лидирует пока норвежец Йоханнес Бе с 296 баллами.

Что касается женской части нашей команды, тут все больше авансов выдается 23-летней Ирине Казакевич, дебютировавшей в Кубке мира в этом сезоне. В индивидуальных гонках третьего этапа именно эта биатлонистка показала самый высокий результат, поднявшись по итогам пасьюта на 14-ю строчку. По мнению главного тренера сборной России Валерия Польховского, "Казакевич пора работать вровень с лидерами". А в преследовании "ей не хватило легкости, чтобы побороться за 3-4-е места". Ирина и в общем зачете пока что лучшая из наших: она на 17-м месте со 111 очками. Лидерство тут удерживает спортсменка также из Норвегии, Марте Ройселан (271).

Где будем смотреть

17 декабря, четверг, "Матч ТВ"

16.15. Спринт, мужчины. Прямая трансляция

18 декабря, пятница, "Матч ТВ"

16.15. Спринт, женщины. Прямая трансляция

19 декабря, суббота, "Матч ТВ"

15.00. Гонка преследования, мужчины. Прямая трансляция

17.00. Гонка преследования, женщины. Прямая трансляция

20 декабря, воскресенье, Матч ТВ"

14.00. Масс-старт, мужчины. Прямая трансляция

16.25. Масс-старт, женщины. Прямая трансляция