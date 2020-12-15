Прививку от коронавируса сделали сотрудники Сеченовского университета

Более 500 сотрудников Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова привились от коронавируса вакциной Спутник V, сообщили в пресс-службе образовательной организации.

Отмечается, что иммунизацию прошел профессорско-преподавательский состав и медицинские работники клинических подразделений.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил об официальном старте массовой вакцинации. Он подчеркнул, что сегодня препарат Спутник V поставлен во все регионы. "Определены необходимые объемы, установлены приоритетные группы", - сказал он. Всего в вакцинации задействовано 1229 медорганизаций, количество пунктов, где можно привиться от коронавируса, будет расти, следует из слов Мурашко.

Планируется, что до конца зимы в регионы будет поставлено около 6,9 млн доз вакцины Спутник V.