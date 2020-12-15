Проводить освидетельствование судов будет еще одна организация

Минтранс предложил наделить полномочиями по классификации и освидетельствованию судов ФАУ "Российский Речной Регистр". Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Российский Речной Регистр (РРР), как указывают в Минтрансе, будет проводить классификацию и освидетельствование судов наравне с другой организацией - ФАУ "Российский морской регистр судоходства". Пока РРР проводит освидетельствования судов только внутреннего и смешанного плавания, а сможет проводить процедуру также для морских судов.

Классификацию и освидетельствование проходят все суда, зарегистрированные в Государственном судовом реестре или бербоут-чартерном реестре (перечне зафрахтованных без экипажа судов).

Осмотр ежегодный. В ходе него оцениваться техническое состояние и выдается документ, подтверждающий годность судна к плаванию. Тем самым обеспечивается техническая безопасность плавания судов в соответствии с их назначением, охрана жизни и здоровья пассажиров и судовых экипажей, а также сохранность перевозимых грузов. Расширение полномочий РРР создаст основу для "предоставления услуг по классификации и освидетельствованию судов в конкурентных условиях с участием национальных организаций по классификации и освидетельствованию", - указано в документах Минтранса.

Услуги по классификации и освидетельствованию судов платные. Стоимость процедуры зависит от класса судна, суммы, по отзывам участников рынка "весьма значимые". Тарифы на освидетельствование судов составляют сотни тысяч рублей.

Если классификацией и освидетельствованием займется еще одна организация, хуже от этого не будет, считает исполнительный директор Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Монахов. "Между организациями будет баланс, они станут внимательнее относиться к изменению или введению дополнительных мероприятий по классификации судов", - отметил он. В итоге, по мнению представителя отрасли, работать должно стать проще, так как судовладельцы смогут выбирать, в какую компанию для освидетельствования им прийти.