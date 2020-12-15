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15.12.2020 19:22
Рубрика: Власть

Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени полпреда РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Грызлова.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Грызлов заявил о полном отказе Киева от Минских соглашений

Грызлов отмечает 70-летний юбилей.

Награда присуждена "за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".

Владимир Путин направил также поздравительную телеграмму юбиляру, отметив его высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач. Президент уверен, что опыт, знания и энергия Грызлова будут востребованы на благо Отечества.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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