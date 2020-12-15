Белгород устраняет последствия ледяного дождя

Более 500 человек получили травмы в результате ледяного дождя, который обрушился на Белгород. Досталось и автолюбителям, которые попали в ДТП: городские дороги буквально превратились в каток.

Дороги и тротуары в Белгороде еще в воскресенье покрылись ледяным полотном. Столбик термометра "кружился" около нуля, в одних местах осел туман, в других начал накрапывать дождь. Образовавшуюся ледяную корку тут же "разбили" солью и песком, только утро показало - природа сильнее. С неба закапало, и город стал похож на ледяную скульптуру. Лило весь день. Кто-то стал выкладывать в соцсети видео, как выехал на работу на коньках. Кто-то снял, как с горки, петляя подобно лыжнику, съехал автомобиль. И ожидаемо травмпункты в больницах оказались переполнены буквально сразу же.

- Вы только не думайте, что мы прозевали этот дождь, - говорит сотрудница пригородной коммунальной фирмы, резкими движениями она разбрасывает песко-соляную смесь на автобусной остановке, а в это время ее куртка покрывается коркой льда. - Мы вышли по своим маршрутам рано. Да только посыпешь, а тут - кап-кап - и снова корка.

Дороги посыпали постоянно. Глава областного департамента ЖКХ Константин Полежаев отмечает, что более 3,5 тысячи человек боролись со стихией больше суток, задействовав свыше 700 единиц техники. Месячный объем смеси высыпали на дороги и тротуары за день. И все равно число ДТП резко подскочило, а медики, которые из-за пандемии коронавируса и так в постоянном напряжении, стали думать о том, как помочь травмированным из-за гололеда белгородцам. В городе открыли второй травмпункт. Организовали его так, чтобы потоки больных с признаками простуды и тех, кто спешит за помощью после падения, не пересекались никоим образом. Статистика говорит, что за сутки ледяного дождя травмы получили свыше 500 белгородцев, среди них - 78 детей. Это только те, кто обратился к медикам за помощью.

К слову, в областном центре сразу же решили дать возможность ученикам и их родителям лишний раз не выходить из дома. Мэр Юрий Галдун распорядился о свободном посещении школ и детских садов:

- Оставьте по возможности детей дома. Медицинские справки не нужны, - написал он в соцсетях.

Его примеру последовали чиновники из тех муниципалитетов, которые стихия "накрыла" очень плотно. Впрочем, когда по региону начались отключения электричества, проблема с обучением отошла на второй план. В региональном правительстве констатировали, что серьезных перебоев с электроэнергией удалось избежать: энергетики, объявив режим повышенной готовности, отреагировали быстро.

Травмпункты в больницах оказались переполнены сразу после ледяного дождя

Циклон увел ледяной дождь из Белгородской области на восток. Сотрудники коммунальных служб, можно сказать, выдохнули: метеорологи пообещали устойчивую минусовую температуру на ближайшие дни, а значит, новой наледи не будет. Но вместо дождя пришел снегопад и заставил мобилизовать уже другие ресурсы. Насыпанная песко-соляная смесь вместе с ледяной крошкой и хлопьями снега образовали кашицу. Автомобилисты, которым все же пришлось выехать из дома, с досадой констатировали: "Здравствуйте, пробки!"

На дороги вышла уборочная техника, дворники сменили ломы на широкие лопаты. За инструменты взялись и предприниматели: около магазинов, кафе, ремонтных мастерских большая часть владельцев организовала самостоятельную уборку. Чистить тротуар около кофейни вышли даже девушки-бариста.