Белгород устраняет последствия ледяного дождя

Новости

Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 20:45
Рубрика: Власть

На коньках по тротуару

Белгород устраняет последствия ледяного дождя
Текст: Анна Скрипка ( "Российская газета", Белгородская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Более 500 человек получили травмы в результате ледяного дождя, который обрушился на Белгород. Досталось и автолюбителям, которые попали в ДТП: городские дороги буквально превратились в каток.
Ледяной дождь превратил улицы города в настоящий каток. Только держись! Фото: Антон Вергун Ледяной дождь превратил улицы города в настоящий каток. Только держись! Фото: Антон Вергун
Ледяной дождь превратил улицы города в настоящий каток. Только держись! Фото: Антон Вергун

Дороги и тротуары в Белгороде еще в воскресенье покрылись ледяным полотном. Столбик термометра "кружился" около нуля, в одних местах осел туман, в других начал накрапывать дождь. Образовавшуюся ледяную корку тут же "разбили" солью и песком, только утро показало - природа сильнее. С неба закапало, и город стал похож на ледяную скульптуру. Лило весь день. Кто-то стал выкладывать в соцсети видео, как выехал на работу на коньках. Кто-то снял, как с горки, петляя подобно лыжнику, съехал автомобиль. И ожидаемо травмпункты в больницах оказались переполнены буквально сразу же.

Фото: iStock
В Орловской области 31 декабря будет выходным

- Вы только не думайте, что мы прозевали этот дождь, - говорит сотрудница пригородной коммунальной фирмы, резкими движениями она разбрасывает песко-соляную смесь на автобусной остановке, а в это время ее куртка покрывается коркой льда. - Мы вышли по своим маршрутам рано. Да только посыпешь, а тут - кап-кап - и снова корка.

Дороги посыпали постоянно. Глава областного департамента ЖКХ Константин Полежаев отмечает, что более 3,5 тысячи человек боролись со стихией больше суток, задействовав свыше 700 единиц техники. Месячный объем смеси высыпали на дороги и тротуары за день. И все равно число ДТП резко подскочило, а медики, которые из-за пандемии коронавируса и так в постоянном напряжении, стали думать о том, как помочь травмированным из-за гололеда белгородцам. В городе открыли второй травмпункт. Организовали его так, чтобы потоки больных с признаками простуды и тех, кто спешит за помощью после падения, не пересекались никоим образом. Статистика говорит, что за сутки ледяного дождя травмы получили свыше 500 белгородцев, среди них - 78 детей. Это только те, кто обратился к медикам за помощью.

К слову, в областном центре сразу же решили дать возможность ученикам и их родителям лишний раз не выходить из дома. Мэр Юрий Галдун распорядился о свободном посещении школ и детских садов:

- Оставьте по возможности детей дома. Медицинские справки не нужны, - написал он в соцсетях.

Его примеру последовали чиновники из тех муниципалитетов, которые стихия "накрыла" очень плотно. Впрочем, когда по региону начались отключения электричества, проблема с обучением отошла на второй план. В региональном правительстве констатировали, что серьезных перебоев с электроэнергией удалось избежать: энергетики, объявив режим повышенной готовности, отреагировали быстро.

Травмпункты в больницах оказались переполнены сразу после ледяного дождя 

Циклон увел ледяной дождь из Белгородской области на восток. Сотрудники коммунальных служб, можно сказать, выдохнули: метеорологи пообещали устойчивую минусовую температуру на ближайшие дни, а значит, новой наледи не будет. Но вместо дождя пришел снегопад и заставил мобилизовать уже другие ресурсы. Насыпанная песко-соляная смесь вместе с ледяной крошкой и хлопьями снега образовали кашицу. Автомобилисты, которым все же пришлось выехать из дома, с досадой констатировали: "Здравствуйте, пробки!"

На дороги вышла уборочная техника, дворники сменили ломы на широкие лопаты. За инструменты взялись и предприниматели: около магазинов, кафе, ремонтных мастерских большая часть владельцев организовала самостоятельную уборку. Чистить тротуар около кофейни вышли даже девушки-бариста.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Перезимовать

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие