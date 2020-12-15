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Текст:   Александр Мелешенко 
12:57 15.12.2020

Доля квартир с отделкой в новостройках Москвы достигла 68%

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В массовых новостройках Москвы в ноябре продавалось 68% квартир с финишной отделкой. За год их доля увеличилась на 22%, а вариантов нового жилья без отделки, наоборот, стало меньше более чем на половину. Такие данные привели в риелторской компании "Метриум". Они касаются только самых распространенных новостроек эконом- и комфорт-класса.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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В ноябре в таких проектах в Москве предлагалось 12,7 тысячи квартир, в 8,7 тысячи из них был предусмотрен ремонт от застройщика.

"Это самый высокий уровень предложения квартир с отделкой в массовых новостройках Москвы за всю историю рынка, - говорят в компании. - Помимо этого, в продаже есть почти одна тысяча квартир с предчистовой отделкой (white box), которые составляют 8% предложения. На долю объектов без ремонта от застройщика приходятся 24% квартир (три тысячи)".

Тенденцию эксперты объясняют ростом спроса именно на жилье с отделкой - оно позволяет новоселам заехать в квартиры практически сразу после получения ключей.

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