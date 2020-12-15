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Текст:   Сергей Жуков 
09:55 15.12.2020

Эксперты назвали плюсы и минусы квартир с террасами

Пандемия заставила многих москвичей пересмотреть свои взгляды на жизнь. После самоизоляции, когда семьи целыми днями ютились в тесных квартирах, людям ожидаемо захотелось больше воздуха и пространства. Одни стали присматриваться к загородным домам, другие - к жилью с балконом. Повысился спрос и на варианты с террасами. Оправдана ли такая роскошь в наших климатических условиях, корреспондент "РГ" спросил у экспертов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За десять месяцев 2020 года, по данным Skolkovo Realty, количество запросов на квартиры с собственной "улицей" в Москве возросло вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск же пришелся на апрель. Интерес по-прежнему высок и сейчас. Оно и понятно, дом на время стал и офисом, и школой, и двором. Потому многим, и это не удивительно, захотелось личного пространства. Вариантов с террасой в Москве не так много. Эксперты говорят: это штучный товар для взыскательного клиента. Да и встречаются такие квартиры в основном в премиальных локациях. Бывают и исключения. "Если в элитном, премиальном и бизнес-классе квартиры с террасами есть давно, то в последние три года они все чаще появляются в жилых комплексах комфорт-класса, в том числе в Новой Москве, - объяснила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - Для застройщиков - это способ выделить свой проект на фоне других".

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Такая квартира в среднем обойдется в 54 миллиона рублей. Разброс цен при этом огромен. Например, в одной из новостроек Новой Москвы жилье с террасой можно подыскать почти за десять миллионов рублей. В клубном доме рядом со станцией метро "Тульская" порядок цифр уже другой - апартаменты стоят от 52 млн до 95,5 млн рублей. Площадь варьируется от 118 до 212 "квадратов". В элитном комплексе в Хамовниках похожее жилье продается и вовсе за 460 миллионов рублей. Позволить себе такую роскошь могут не все. Еще один краеугольный камень - климат, который может отпугнуть потенциального покупателя. Нужно понимать, что терраса "жива" пока тепло - в Москве это в лучшем случае четыре-пять месяцев в году. А что дальше? Пить чай в синие московские метели или под промозглым дождем? Однако погода, уверен гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин, не помеха: террасу часто закрывают ударопрочным стеклом, делают теплый пол. В этом случае пространство становится всесезонным: там можно оборудовать зону отдыха, разбить зимний сад, поставить тренажеры. "Начинка", отмечает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева, меняется по необходимости, сезону и финансовым возможностям.

Терраса, напоминает директор по продажам агентства недвижимости Point Estate Роман Амелин, постоянно требует от владельца денежных вложений, времени и сил. За ней нужно ухаживать: регулярно ее чистить, следить за исправностью гидроизоляции. "С другой стороны, летом, да и вообще в хорошую погоду терраса может стать уютным местом для отдыха или занятий спортом на свежем воздухе, не покидая свой дом, - отмечает Мария Литинецкая. - В огромном городе - это привилегия, поэтому интерес к таким квартирам будет сохраняться".

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