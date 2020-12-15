Где в Москве можно покататься на лыжах

Столичную землю укрыл долгожданный снег. По данным метеорологов, высота снежного покрова сейчас составляет более 10 см, а в ближайшие дни снова придут снегопады. При таком прогнозе любители лыж начали доставать снаряжение и примерять амуницию. Какие лыжные трассы уже открыты, работают ли прокаты спортинвентаря, выяснил корреспондент "РГ".

Первой в столице заработала всепогодная лыжня в Сокольниках на 2-м Лучевом просеке. Открыли эту трассу, как только погода ушла в минус. Тогда специальными пушками "настреляли" слой из искусственно замороженного снега. Затем снежную кучу специальными машинами - ратраками - разровняли, тщательно утрамбовали и нарезали 1,5 км лыжни. Так как искусственный снег плотнее натурального, оттепели ему не страшны.

Как рассказала "РГ" представитель парка, представившаяся Марией, если нет снегопада, ежедневно снеговыми пушками на трассах обновляют покрытие. Несмотря на то, что трасса огорожена забором, прийти покататься бесплатно может любой желающий. Трасса освещена, что сейчас особенно актуально: длина светового дня всего около 7 часов.

В этом же парке с 21 декабря откроют самую протяженную городскую трассу длиной 17 км, она будет из натурального снега. Со своими лыжами идти необязательно, в Беговом клубе работает прокат, который открыт с 10.00 до 20.00. Комплект из лыж, палок и ботинок в час обойдется в 200 руб. (детские лыжи на 50 руб. дешевле), в залог - 4 тыс. руб. или документ удостоверяющий личность (не паспорт).

Вторая всепогодная лыжня в столице работает в парке 850-летия Москвы. Здесь также снежное состояние лыжни поддерживают с помощью снеговых пушек и ратраков. Что интересно, воду для пушки берут из Москвы-реки. Как как только натурального снега станет больше, то проложат трассы длиной 5 и 8 км. Они пройдут по лесной территории с выходом на набережную. Прокат спортивного инвентаря, который расположен на ул. Поречная, 10, работает с 10.00 до 22.00. Час аренды лыжного комплекта 250 руб. и в залог документ или 3 тыс. руб.

В среду, 16 декабря, откроется первая в столице натуральная трасса в поселении Вороновское в ТиНАО. Вороновская лыжня, как любят ее называть спортсмены, почти готова, сейчас ее обкатывают ратраки. "Мы должны сделать отличную трассу, ведь в субботу мы принимаем массовую лыжную гонку "Лыжня России", - сказали "РГ" в администрации спортбазы Вороновское. - Длина трассы более 5 км, и освещения нет". Прокат лыж уже работает, комплект обойдется в 150 руб., а за два часа - 200 руб. Размеры обуви есть с 34 по 46.

В пятницу, 18 декабря, даже если начнется оттепель, должна заработать вторая натуральная 1,5 км. лыжная трасса "Лазурная". Свое название она получила из-за находящегося рядом ФОК "Лазурный". Начинается трасса от ул. Валиса Лациса, 26. Здесь же расположен и прокат лыж: час - 150 руб., за два часа - 200 руб. Одно из особенностей проката в том, что здесь есть оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. К слову, это будет вторая площадка проведения соревнования "Лыжня России".

Помимо беговых лыж в столице есть места, где можно покататься с гор на лыжах или сноуборде. Так, в спорткомплексе "Кант" на Нагорной открыты для свободного катания 11 склонов. Из-за эпидемиологической ситуации, в спорткомплексе советуют заранее оповещать о визите. Для новичков работает инструктор: часовое занятие обойдется от 2,4 тыс. руб. в будни. Полная экипировка для катания по горам от 900 рублей в будни в час.

На Воробьевых горах работает один склон для новичков. Он сделан из искусственного снега. Попасть сюда можно только с инструктором, который в час стоит от 2,5 тыс. руб. "Большой склон сейчас укатывается, если не будет сильных оттепелей, должен открыться с понедельника, 21 декабря, тогда же определим и стоимость посещения, он у нас платный", - рассказала администратор СК "Воробьевы горы" Ульяна.

Всего, на территории столичных природных парков и парков культуры проложат этой зимой более 60 лыжных трасс. Так до конца декабря, если снега будет достаточно, откроют трассы в парках Кузьминки-Люблино, "Северное Тушино", Мещерский, Фили, на ВДНХ и на других территориях.