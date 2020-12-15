Глава Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан

К главе города обратилась Лариса Левановна Кикабидзе по вопросу оказания материальной помощи и обеспечения лекарственными препаратами.

Муж Ларисы Левановны - инвалид первой группы, ему постоянно требуются дорогостоящие лекарственные препараты, ситуация осложняется тем, что необходимый препарат не зарегистрирован в Российской Федерации и приобретать его приходится за рубежом.

Начальник отдела организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Калужской области Алла Васина дала все необходимые разъяснения, уточнив, что как только лекарственный препарат будет зарегистрирован в России, возможным станет его бесплатное предоставление нуждающимся.

"Лариса Левановна не опускает руки, помогает близкому человеку, в наше непростое время, в такой трудной жизненной ситуации мы не оставим ее без помощи, - подчеркнул Юрий Моисеев. - На ближайшем заседании комиссии по предоставлению материальной помощи заявление Ларисы Левановны будет рассмотрено".