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15.12.2020 16:11

Право на дом

Как повысить качество жилья, которое получают дети-сироты
Текст: Юлия Зимова (Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 282(8336)
Мы - одна из немногих стран, где у детей-сирот есть право на квартиру от государства. Но с реализацией этого права есть ряд проблем. По данным Счетной палаты, на 1 января 2020 года в очереди на получение жилья зарегистрировано 279 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И их количество растет.

Прежде всего не хватает средств на закупку квартир для всех, кому их должны выдать. В этом году правительство выделило дополнительно 2,3 миллиарда рублей на решение жилищного вопроса детей-сирот - но только для 10 регионов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Иногда заложенные в бюджете деньги осваиваются не в полном объеме. И не только потому, что рекомендованная стоимость не устраивает застройщиков (ведь закупки можно проводить и на вторичном рынке). Цена согласуется раз в год, а на рынке все может меняться чаще.

В новостройке нельзя отдать все квартиры выпускникам детдомов и лицам из их числа: по закону на их долю должно приходиться не более четверти квартир. Поскольку новые дома возводятся не везде, существует тенденция: строить в удаленных от города поселках дом на три - пять квартир и полностью заселять его сиротами. Тем более что такое жилье имеет более низкую стоимость.

Однако дом вдали от города может иметь электрическое отопление. И тогда квартира стоит условные 500 тысяч рублей, а годовая плата за коммунальные услуги в ней - 300 тысяч. Это дорого. И сироты либо не заселяются в такое жилье, либо быстро съезжают: дом не прогревается, заводится плесень.

Важно принять закон о сертификате на жилье для детей-сирот

Есть сложности и со вторичными закупками. Чтобы продать квартиру для предоставления сироте, я как физлицо должна иметь электронную цифровую подпись и внести залог для участия в аукционе. Получается, что проще продать квартиру просто гражданину, а не государству.

Для решения проблемы важно скорее принять законопроект о сертификате на жилье для детей-сирот. Он позволяет решить сразу несколько вопросов. Во-первых, выбор места. Жилье обычно выделяется или по месту прописки (допустим, в деревне), или поблизости от детдома, или там, где его выпускник учится, то есть в городе. Как правило, при закупке предпочитают самый дешевый вариант. А с помощью сертификата человек сам решит, где жить.

Фото: Евгений Кармаев
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Во-вторых, сирота мог бы добавить к сертификату свою пенсию. Ее можно использовать как капитал на улучшение жилищных условий, чтобы детдомовец не обналичил всю сумму по достижении 18 лет, а мог, например, вложить в ипотеку или в ремонт и обустройство квартиры.

В-третьих, сертификат мог бы помочь тем сиротам, у которых жилье уже есть. Например, мне 35 лет, я стою в очереди 10-15 лет. Мне нужна не новая квартира, а деньги, чтобы я погасить часть ранее взятой ипотеки.

Подобные механизмы активно внедряются в Приморье: ребята берут ипотеку под два процента, используя сертификат на жилье и свои сбережения, причем могут добавить также материнский капитал.

Если принять законопроект о сертификатах, денег в казне больше не станет. Но мы сможем повысить качество жилья, которое получают дети-сироты. Можно предусмотреть сертификат с обременением, например, на пять лет. Или выдавать его по достижении 23 лет - тем, кто уже купил квартиру.

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