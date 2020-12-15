Уже в 2021 году ряд регионов, среди которых Липецкая, Кировская, Пензенская и Ростовская области, планируют решить проблему обманутых дольщиков. В Нижегородской области ставят сроки к концу 2022 года, в Пермском крае - 2023-го, в Саратовской области - к 2025 году.

В этом году, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, будут приняты решения по 48 тысячам обманутых дольщиков. Либо они получат компенсации, либо их дома будут достроены. Это в три раза больше, чем в 2019-м. Однако пока не хватает денег на решение проблем всех дольщиков. На ближайшие три года на эти цели заложено 54 миллиарда рублей, притом что требуется около 300 миллиардов.

Поэтому помимо федеральной поддержки регионы определяют самостоятельно механизм достройки домов и поддержки дольщиков. Как регионы продвинулись в решении проблемы, узнали корреспонденты "РГ". В Волгограде удалось разморозить ряд строек с долевым участием. Для этого подготовили ряд финансовых инструментов, которые позволяют заинтересовать застройщиков, чтобы они взялись за проблемные объекты. В частности, кроме земельного участка застройщики могут получить компенсацию затрат на техническое присоединение к инженерным сетям. "Застройщик, который берется за завершение более десяти домов в регионе, куда вложены средства не менее тысячи дольщиков, вправе рассчитывать на субсидию из бюджета для проведения работ", - сообщили в комитете строительства Волгоградской области. В этом году должны завершить 17 многоэтажек, что позволит решить жилищный вопрос для 1300 семей.

Самый "древний" долгострой корреспонденты "РГ" нашли в Новосибирске, на улице Тульской. Его начали возводить 15 лет назад, в 2005 году. И вот в конце 2020 года его сдадут. Один из рычагов, позволивший сдвинуть ситуацию с мертвой точки, - областной закон о масштабных инвестиционных проектах, принятый пять лет назад. Он также предусматривает схему, при которой застройщик может получить землю под новые объекты без торгов. Взамен он обязан предоставить не менее 2,5 процента от строящейся жилплощади обманутым дольщикам - тем, чьи "замороженные" дома уже никогда не завершат (допустим, если строительство так и не началось или брошенный объект разрушен). А кроме того - и это спасло Тульскую - не менее 30 миллионов рублей инвестор обязан направить на достройку тех домов, которые еще можно реанимировать.

Однако предоставление земельных участков без торгов - не панацея. Во-первых, свободных земель возле крупных городов не так уж много. А во-вторых, и здесь возможны "проколы". В этом убедились в Самарской области и пошли по другому пути: с прошлого года права части обманутых дольщиков удовлетворяют денежными выплатами - по региональному закону. При этом компенсируются только лишь изначально внесенные суммы без индексации. Для получения выплат надо обращаться в региональный минстрой. Это касается случаев, когда объекты достроить невозможно.

Этим же путем будет решена проблема обманутых дольщиков одного из самых больших долгостроев Прикамья - "Первого Пермского микрорайона". В ноябре региональный минстрой сообщил, что всем дольщикам будет выплачена компенсация за неполученное жилье. Она рассчитывается исходя из нынешней рыночной стоимости аналогичного жилья. То есть для "Первого Пермского микрорайона" сумма компенсации составит примерно 45 тысяч рублей за квадратный метр.

В Ростове-на-Дону еще одним долгостроем станет меньше: возобновлены работы на строительной площадке многоквартирного дома на улице 1-й Баррикадной, 24. С региональным минстроем заключено соглашение о предоставлении субсидии жилищно-строительному кооперативу на завершение работ в размере 400 миллионов рублей из областного бюджета. Помимо субсидирования квартиры обманутым дольщикам предоставляются в рамках масштабных инвестиционных проектов, а также за счет федеральных мер господдержки. Введены субсидии на возмещение затрат на обследование технического состояния проблемных домов. При этом власти следят за тем, как ведется работа по достройке. За каждым недостроем закреплены ответственные лица от муниципалитета и регионального правительства.

А на Кубани власти обещают полностью решить проблему долгостроев уже к 2023 году. Что кажется вполне реальным: за последние пять лет в крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов - это более 40 тысяч квартир, в этом году введены 46 долгостроев.

В 2018 году в регионе приняли закон о компенсациях для инвесторов, после чего решение застарелой проблемы заметно ускорилось. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, "механизмов решения проблем дольщиков сегодня достаточно - достройка за счет инвесторов, привлечение средств краевого бюджета, компенсации дольщикам".

В этом году будут приняты решения по 48 тысячам обманутых дольщиков. Либо они получат компенсации, либо их дома будут достроены

В Свердловской области впервые в стране на поддержку региональных властей могут рассчитывать также люди, вложившие деньги в квартиры в незаконно построенных домах. Соответствующие поправки в закон внесли депутаты заксобрания. До этого момента уральцы, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могли требовать возврата вложений только через суд, и приходилось десятилетиями дожидаться, когда им вернут кровные.

Подготовили Роман Мерзляков, Ольга Дмитренко, Лариса Ионова, Алексей Трапезников, Светлана Добрынина, Нина Рузанова, Татьяна Павловская