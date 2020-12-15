Китайский концерн Great Wall Motor приступил к строительству нового завода двигателей автомобилей Haval в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области. В новое производств китайская компания инвестирует около четырех миллиардов рублей.

Ожидается, что на первом этапе завод будет выпускать порядка 80 тысяч двигателей в год, при выходе на полную мощность - около 150 тысяч. Завершить строительство планируется к концу 2022 года.

- Надеемся, что завод двигателей Haval не только станет важной и успешной вехой в истории бренда в России, но и будет способствовать индустриальному развитию региона, - отметил на церемонии президент Haval в России Чжан Цзюньсюе.

Новый завод построен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) по локализации производства автомобилей Haval в России, подписанного 25 сентября этого года. Компания приняла на себя весьма серьезные обязательства, гарантировав вложения более 42 миллиардов рублей инвестиций в создание производства автомобилей с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, превысит 90 миллиардов рублей. "Проект в полном объеме соответствует целям и задачам "Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025", а также требованиям постановления Правительства N 719", - подчеркнул Денис Мантуров при подписании СПИК. По его словам, высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке, а реализация СПИКа гарантирует долгосрочное развитие компании на территории России.

Завод двигателей станет вторым предприятием китайского концерна в России

Завод двигателей станет вторым предприятием китайского концерна в России. Первый также расположен в Тульской области - это завод автомобилей Haval, который является якорным резидентом индустриального парка "Узловая". В июне прошлого года в Кремле в присутствии глав России и Китая был произведен официальный запуск этого предприятия. На сегодня с его конвейеров сходят кроссоверы Haval F7 и F7x, а также внедорожники Haval H5 и H9. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за восемь месяцев этого года в стране было продано более 10 тысяч новых автомобилей этой марки, что на 75 процентов больше прошлогоднего. Впрочем, у китайских бизнесменов довольно амбициозные планы: на открытии завода по производству двигателей президент Haval в России Чжан Цзюньсюе заявил, что в перспективе компания намерена "из нового игрока на рынке стать его лидером".

Если китайские компании только начинают осваивать российские просторы, то европейские бренды основались здесь уже давно. В частности, завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в соседней Калуге. Здесь производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность - 225 тысяч автомобилей в год. Расширяя локализацию, компания несколько лет назад построила в "Грабцево" завод по производству двигателей мощностью 150 тысяч изделий в год. Летом прошлого года был подписан СПИК, в рамках которого компания планирует реализацию проектов по локализации коробки передач и электронных систем управления автомобилем. По словам генерального директора "Фольксваген Груп Рус" Маркуса Озеговича, условия СПИК будут действительны до 2028 года.

Как отмечают в Минпромторге РФ, пандемия и кризисные явления в экономике в ведущих странах Европы вызвали в среднем снижение автомобильных рынков на уровне на 25-40 процентов. Авторынок Российской Федерации находится в общемировом тренде, но с большей динамикой восстановления, отмечают в ведомстве. Так, за три квартала этого года он уменьшился на 13,6 процента. При этом рост продаж в сентябре 2020 года к сентябрю 2019-го составил 4,5 процента. "Производственный сектор демонстрирует более отрицательную динамику, что связано с их остановкой из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. За третий квартал 2020 года на территории РФ было произведено на 25,5 процента автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом благодаря мерам государственной поддержки рост производства в сентябре 2020 года к сентябрю 2019 года составил 5,5 процента", - отмечают в Минпромторге РФ.